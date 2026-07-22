AFP
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【独占】デビッド・ベッカムが2026年W杯で得た収入――マンUとイングランド代表のレジェンドが、10億ポンド超の純資産をさらに増やした。
広告市場での圧倒的優位性が巨額の収益を生む
ピッチではスペインが優勝したが、『マーケティング・メイド・クリア』によると、大会中に約1900万ポンドを稼いだ元イングランド主将ベッカムが真の勝者だ。現役引退から10年以上経っても、51歳の彼は世界屈指の商業価値を持ち、CMにひっきりなしに出演していた。
市場アナリストは、彼の商業活動を綿密に追跡し、「ブランド・ベッカム」がさまざまなスポンサー契約で8桁の収入を得たと推定。業界調査会社『Marketing Made Clear』は「ブランドがベッカムと提携するのは、信頼性と認知度が高いからだ」と説明している。
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世界的な優良パートナー企業群
大会期間中、ベッカムの商業活動は引退選手として前例のない規模だった。彼は金融機関からスナック菓子まで幅広く宣伝し、バンク・オブ・アメリカやレイズのキャンペーンにも登場。さらにホームデポ、マクドナルド、ステラ・アルトワの広告でも主要な役割を担った。
ブランド・カルチャー専門家のニック・エデ氏は、ワールドカップがベッカムのようなセレブリティにとって価値を最大化する絶好の機会だと説明する。「ブランドは、CMで瞬時に注目を集めるセレブリティを確保するためなら数千万も惜しまない。何十億人もの視聴者にリーチできると分かっているからだ」
スターとして文化的関連性を保つ
ワールドカップの注目を浴びたのはベッカムだけではない。息子のブルックリンもDoorDashのCMに出演し、約100万ドルを稼いだ。CMでは家族生活を自虐的に取り上げていた。それでもエリートスポンサーにとって最大の目玉は、依然としてデイヴィッド・ベッカム卿だ。
大会中のセレブリティを分析すると、ベッカムの収益力は他を圧倒した。シャキーラ、ジャスティン・ビーバー、BLACKPINKのリサもパフォーマンスやストリーミングで高収入を得たが、CMに継続して登場したベッカムが商業的な主役であり続けた。
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遺産と億万長者の地位
2026年の活躍でベッカムの純資産はさらに増加し、スパイス・ガールズのヴィクトリア夫人と共有する総額は11億8500万ポンドに達した。イングランド、スペイン、米国、フランスでリーグ優勝し、1999年にはマンチェスター・ユナイテッドでチャンピオンズリーグも制した。 引退後のビジネスは、その成功をさらに加速させている。
彼のキャリアは、サッカーを超えたブランドを築こうとする現代選手たちの模範だ。ロンドンのイーストエンドからハリウッドのウォーク・オブ・フェームまで、ベッカムの軌跡はスポーツ界で依然として唯一無二である。
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