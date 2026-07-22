【独占】デビッド・ベッカムが2026年W杯で得た収入――マンUとイングランド代表のレジェンドが、10億ポンド超の純資産をさらに増やした。

ピッチではスペインが優勝したが、『マーケティング・メイド・クリア』によると、大会中に約1900万ポンドを稼いだ元イングランド主将ベッカムが真の勝者だ。現役引退から10年以上経っても、51歳の彼は世界屈指の商業価値を持ち、CMにひっきりなしに出演していた。

市場アナリストは、彼の商業活動を綿密に追跡し、「ブランド・ベッカム」がさまざまなスポンサー契約で8桁の収入を得たと推定。業界調査会社『Marketing Made Clear』は「ブランドがベッカムと提携するのは、信頼性と認知度が高いからだ」と説明している。