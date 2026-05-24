【独占】デクラン・ライスは「練習場を12周」した。緊張したアーセナルのスターは、マンチェスター・シティとの引き分けで22年ぶりのプレミアリーグ優勝が決まる瞬間を「見られなかった」という。

アーセナルの選手たちがロンドン・コルニーのスクリーンに集中していたとき、ライスは優勝争いの最終局面を独特の方法で過ごした。マンチェスター・シティ対ボーンマスの試合中、緊張が高まりすぎたため、冷静さを保つためにトレーニングピッチを長時間散歩したという。

警備員のピートと最初の40分はすべてのピッチを歩き回った。 雑談しながら歩いた。歓声が聞こえ、最初のゴールを確認しに戻った。同じことを繰り返し、戻る途中で『みんなに座って見ろと言った』と伝えた。残り5分で戻ると試合は決まっていたが、僕は見られなかった」

チームメイトのブカヨ・サカは「彼、練習場を12周くらい走ったんじゃないか。僕たちはテレビを見てたのに、彼だけ見られなかった。本当に笑えたよ」と語った。