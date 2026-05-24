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Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

【独占】デクラン・ライスは「練習場を12周」した。緊張したアーセナルのスターは、マンチェスター・シティとの引き分けで22年ぶりのプレミアリーグ優勝が決まる瞬間を「見られなかった」という。

デクラン・ライス
アーセナル
プレミアリーグ
ブカヨ・サカ

デクラン・ライスは、アーセナルがマンチェスター・シティの失速を待ち22年ぶりのプレミアリーグ優勝を決めるまで、並外れた緊張を感じたと明かした。テレビで試合を見るのが耐えられず、チームメイトから離れたという。

  • ライスの栄光への緊張の道のり

    アーセナルの選手たちがロンドン・コルニーのスクリーンに集中していたとき、ライスは優勝争いの最終局面を独特の方法で過ごした。マンチェスター・シティ対ボーンマスの試合中、緊張が高まりすぎたため、冷静さを保つためにトレーニングピッチを長時間散歩したという。

    警備員のピートと最初の40分はすべてのピッチを歩き回った。 雑談しながら歩いた。歓声が聞こえ、最初のゴールを確認しに戻った。同じことを繰り返し、戻る途中で『みんなに座って見ろと言った』と伝えた。残り5分で戻ると試合は決まっていたが、僕は見られなかった」

    チームメイトのブカヨ・サカは「彼、練習場を12周くらい走ったんじゃないか。僕たちはテレビを見てたのに、彼だけ見られなかった。本当に笑えたよ」と語った。

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    このミッドフィルダーへの感情

    2023年にアーセナルに加入したライスは、22年ぶりのプレミアリーグ優勝を「言葉にできないほど感動的」と語った。また、ユース時代からこの瞬間を待ち続けたサカについても言及した。 「22年も待ったんだ。サカは6、7歳の頃からここにいる。彼の気持ちは想像できない。僕にとってはもう伝説的だよ」とライスは語った。

    僕は加入3年目で3度準優勝を経験した。それでも勝てる日を知っていた。 このクラブと選手たち、その進路に良い予感がしていた。いつか勝つと信じていたし、それが今、最高に美しい形で実現した」

  • サカはこのお祝いを「クレイジー」だと表現している

    お祝いは練習場だけでは終わらなかった。サカによると、早朝、数選手が成果を噛みしめるため急きょエミレーツ・スタジアムへ向かった。静かに振り返るはずが、夜通し待っていた熱心なアーセナル・サポーターたちと忘れがたい交流となった。

    「クレイジー、クレイジー。声がまだ戻りきっていないんです」とサカ。「でも、トレーニンググラウンドから夜の外出まで、一晩中が特別でした。エミレーツでも本当に楽しい時間を過ごしました。正直、眠りたくなかった。眠る必要がなかったですから」

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    チャンピオンズリーグ決勝が待ち受けている

    ミケル・アルテタ監督のチームは日曜、クリスタル・パレスでプレミアリーグ優勝トロフィーを掲げる。最終節前に優勝を決めたアーセナルは、5月30日にブダペストで行われるパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝で歴史的2冠を狙う。

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