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【独占】チェルシーはシャビ・アロンソにプレミアリーグ優勝を期待。新監督はクロップの「メンタルの怪物」哲学に影響を受けている。
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チェルシーが野心的な優勝期限を設定
ロンドン西部への移籍で話題になったアロンソに対し、チェルシーのオーナー陣は明確な目標を示した。クラブ首脳は、元バイエル・レバークーゼン監督に、今後3シーズン以内のプレミアリーグ優勝を期待している。これはスタンフォード・ブリッジへの巨額投資と新監督の実績を反映した目標だ。
4年契約で一定の安定は得たものの、成功への内部圧力は差し迫っている。過渡期と成績の浮き沈みを経たクラブ首脳は、マンチェスター・シティ、アーセナル、リヴァプールが支配する現状に挑むため、このスペイン人監督が最後のピースと確信している。
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「メンタリティ・モンスターズ」の精神を受け継ぐ
コバムでチーム文化を刷新したいアロンソ新監督は、かつてのライバル、ユルゲン・クロップがリヴァプールで育んだ「メンタリティ・モンスターズ」の精神を取り入れようとしている。技術だけでは不十分だと考え、心理的な変革でタイトル争いに挑む。
そのためには、基準を徹底的に上げ、全選手に完全な献身を求める。粘り強く諦めない姿勢を植え付け、首位争いをするチームとの差を埋め、38試合のシーズンを通じてタイトルを争える体制を目指す。
スタンフォード・ブリッジでの権力交代
注目すべきは、元リヴァプールおよびレアル・マドリードのMFアロンソが「ヘッドコーチ」ではなく「マネージャー」として就任したことだ。この肩書きでチェルシーを率いるのは13年ぶりとなる。
この呼称変更は、共同運営モデルから転換し、アロンソが選手補強や長期計画を含むサッカー運営の重要事項で最終決定権を持つことを意味する。この措置は、近年クラブを悩ませた権力争いを避ける目的もある。
- AFP
目まぐるしい夏の移籍市場が迫っている
プレミアリーグの優勝争いが決着したため、チェルシーはアロンソ監督の戦術に合う選手を補強するため、今夏の移籍市場で大規模な動きに備えている。クラブはすでに計画を立てており、中盤と守備陣の強化を急ぐため、複数の主要ターゲットを絞り込んだと報じられている。