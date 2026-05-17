【独占】チェルシーはシャビ・アロンソにプレミアリーグ優勝を期待。新監督はクロップの「メンタルの怪物」哲学に影響を受けている。

ロンドン西部への移籍で話題になったアロンソに対し、チェルシーのオーナー陣は明確な目標を示した。クラブ首脳は、元バイエル・レバークーゼン監督に、今後3シーズン以内のプレミアリーグ優勝を期待している。これはスタンフォード・ブリッジへの巨額投資と新監督の実績を反映した目標だ。

4年契約で一定の安定は得たものの、成功への内部圧力は差し迫っている。過渡期と成績の浮き沈みを経たクラブ首脳は、マンチェスター・シティ、アーセナル、リヴァプールが支配する現状に挑むため、このスペイン人監督が最後のピースと確信している。



