同選手はスペインの首都への移籍に強い関心を示しているが、チェルシーはチームの貴重な戦力を安価で放出すつもりはない。

同クラブはエンソ・フェルナンデスを獲得するために多額の資金を投じており、放出する場合でも移籍金回収を重視する。

英メディア『The Athletic』によると、チェルシーは1億2000万ポンド（約1億5800万ドル）のオファーがあれば売却に応じる方針だ。この金額は、チーム内でのアルゼンチン代表の価値と2032年までの長期契約を反映している。

巨額ではあるが、レアル・マドリードにとって正式オファーに向けた明確な基準となる。



