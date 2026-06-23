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【独占】チェルシーがエンツォ・フェルナンデスに提示した巨額の移籍金。ジョゼ・モウリーニョ監督は、ワールドカップ制覇のアルゼンチン代表をレアル・マドリードへ獲得する意向を依然として強めている。
チェルシー、フェルナンデス獲得へ高ハードル
同選手はスペインの首都への移籍に強い関心を示しているが、チェルシーはチームの貴重な戦力を安価で放出すつもりはない。
同クラブはエンソ・フェルナンデスを獲得するために多額の資金を投じており、放出する場合でも移籍金回収を重視する。
英メディア『The Athletic』によると、チェルシーは1億2000万ポンド（約1億5800万ドル）のオファーがあれば売却に応じる方針だ。この金額は、チーム内でのアルゼンチン代表の価値と2032年までの長期契約を反映している。
巨額ではあるが、レアル・マドリードにとって正式オファーに向けた明確な基準となる。
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モウリーニョに絶対的な移籍権限が与えられた
フェルナンデスの獲得は、モウリーニョ監督下で進むマドリードの戦略転換の一環だ。ベテラン監督には異例の移籍決定権が与えられ、若手より経験豊富なスターの獲得に軸足を移している。
その象徴が、ホテル・サント・マウロでの会合だ。モウリーニョはクラブ幹部や代理人のホルヘ・メンデスと会い、補強を議論した。彼はすでにマルク・ククレジャ、イブラヒマ・コナテ、ベルナルド・シルバを獲得し、即座の成功を目指すチーム作りを進めている。
中盤のポジションをめぐる激しい競争
マンチェスター・シティから加入したベルナルド・シルバは、すでにマドリードの戦力を向上させている。モウリーニョ監督は、この創造性豊かなポルトガル代表を複数のポジションで起用する計画だ。
監督はシルバを、相手や戦術に応じて「8番」「10番」、右サイドのワイド・アタッカーとして起用できる万能戦力と位置づけている。
フェルナンデスが加入すれば、ジュード・ベリンガムやアルダ・ギュレルと競り合う中盤のポジション争いはさらに激化する。
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レアル・マドリードが財務戦略を検討中
フェルナンデスの獲得は、フロレンティーノ・ペレス会長の巨額資金投入承認に左右される。
レアル・マドリードはすでに補強を進めているが、チェルシーが求める1億2000万ポンド（約1億5000万ドル）の移籍金が最大の壁だ。クラブは大型契約を結ぶ前に、選手放出や契約解除で収支のバランスを取ろうとしている。
また、新契約交渉が停滞しているヴィニシウス・ジュニオールの去就も不透明だ。クラブ上層部は、モウリーニョ監督の要求に応えるため、どこまで資金を投じるか判断しなければならない。