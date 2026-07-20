【独占】スペインに敗れたワールドカップ決勝の激動の結末――レアンドロ・パレデスが直面する処分とは

2026年W杯開催地決定を祝うスペインの1－0勝利は、選手間の衝突で台無しになった。報道によると、ピッチで喜ぶマンチェスター・シティのロドリ・エルナンデスにナウエル・モリーナが殴りかかり、緊張が急激に高まった。

これをきっかけに両チームが乱闘となり、アルゼンチン代表のスカローニ監督が選手を制止した。

騒動の中心となったパレデスは、エリック・ガルシアの喉元を突き、さらにガビにも攻撃を仕掛けた。32歳のMFはバルセロナの若手を回転させ地面に倒し、突き飛ばしたため、試合後に主審のスラヴコ・ヴィンチッチから退場処分を受けた。

ESPNやTyC Sportsなどによると、FIFA懲戒委員会は審判報告書と映像を精査中だ。行為が計画的と認定されれば、数試合の出場停止となる可能性がある。