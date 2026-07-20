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【独占】スペインに敗れたワールドカップ決勝の激動の結末――レアンドロ・パレデスが直面する処分とは
試合終了のホイッスルが鳴り、場内は混乱に陥った。
2026年W杯開催地決定を祝うスペインの1－0勝利は、選手間の衝突で台無しになった。報道によると、ピッチで喜ぶマンチェスター・シティのロドリ・エルナンデスにナウエル・モリーナが殴りかかり、緊張が急激に高まった。
これをきっかけに両チームが乱闘となり、アルゼンチン代表のスカローニ監督が選手を制止した。
騒動の中心となったパレデスは、エリック・ガルシアの喉元を突き、さらにガビにも攻撃を仕掛けた。32歳のMFはバルセロナの若手を回転させ地面に倒し、突き飛ばしたため、試合後に主審のスラヴコ・ヴィンチッチから退場処分を受けた。
ESPNやTyC Sportsなどによると、FIFA懲戒委員会は審判報告書と映像を精査中だ。行為が計画的と認定されれば、数試合の出場停止となる可能性がある。
- AFP
パレデスに長期の出場停止処分が迫っている
FIFAの懲戒規定では、このような暴力行為は「少なくとも3試合の出場停止」と定められており、ボカ・ジュニアーズの選手は数か月間国際公式戦に出場できない可能性がある。
事件の映像が広く拡散したため、パレデスの行動はFIFAの厳しい監視下にある。出場停止処分はアルゼンチン代表の次回の公式戦で履行される。
FIFAの調査がコーチングスタッフにも及んでいる。
非難の的はパレデスだけではない。FIFAはトロフィー授与式前後のアルゼンチン代表全体の行動について調査を開始すると発表した。
乱闘の最中、ファビアン・アヤラアシスタントコーチがスペインのダニ・オルモを殴り、エリック・ガルシアを突き飛ばした映像も確認されており、同コーチも処分対象になると報じられている。
さらにナウエル・モリーナも、ロドリを最初に殴った行為について調査を受けている。多くの人が、この一撃が熾烈な決勝戦を「恥ずべき乱闘」へと導いたと考えている。FIFAの独立懲戒委員会は現在、これらの行為が計画的なものか、一触即発の状況での結果かを判断している。
- AFP
アルビセレステの傷ついた遺産
アルゼンチンが準決勝に進む過程で起きた騒動を受け、決勝戦の余波には政治的な重みも含まれる。FIFAはイングランド戦後の祝賀でフォークランド諸島の横断幕を掲げた件を調査中で、この規律違反がニュージャージーでの決勝後、制裁を厳しくする一因となっている。
カタールW杯で頂点を味わったパレデスにとって、これはキャリア最悪の出来事となった。ボカ・ジュニアーズに復帰し「ラ・ボンボネラ」では英雄視されているが、その激しい気性が代表にまたも代償を払わせた。
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