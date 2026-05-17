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【独占】シャビ・アロンソのチェルシー移籍計画が判明。リアム・ロゼニオールの「失敗」を受け、ブルーズがリヴァプールのレジェンドに白羽の矢を立てた理由とは。
権力再編に伴い、アロンソに「マネージャー」の肩書きが与えられた
ブルーコ・グループ所有下でチェルシーは、これまで権限が限定されていた「ヘッドコーチ」ではなく、アロンソ氏を正式に「監督」として任命した。この人事はスタンフォード・ブリッジの権力構造を変え、44歳のアロンソ氏に選手獲得やトップチーム運営を含む広範な権限を与える。
アロンソは新役職について「チェルシーは世界有数のクラブであり、監督に就任できたことを誇りに思う。オーナーやスポーツ部門のリーダーたちと話し合い、我々は同じ野心を共有している。 私たちは常に最高レベルで戦い、タイトルを争えるチームを作りたいと考えています。チームには素晴らしい才能があり、このクラブには計り知れない可能性が秘められています。その指揮を執れることは、私にとってこの上ない名誉です。今後は、懸命な努力に注力し、正しいチーム文化を築き、タイトルを獲得することに集中していきます。」
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ローゼニオールの「誤り」を正す
ローゼニオールは就任からわずか106日で解任され、その失敗からチェルシーは学んだ。ESPNによると、内部関係者は彼を「過ち」と位置づけ、経験豊富な指導者が必要だと結論付けた。そこでアロンソの招聘が決まった。 若く高価な選手陣が潜在能力を発揮するには、育成型監督ではなく実績と経験が不可欠だと判断した。
アロンソは無敗でブンデスリーガを制した実績と華麗な現役時代を持ち、ロッカールームの統率と選手不満の芽を摘むことが期待される。また、アーネ・スロットの去就が噂されるリヴァプールに先んじる狙いもある。
チェルシーの新たな移籍戦略
報道によると、アロンソが就任の条件としたのは、クラブの補強方針を根本的に見直すことだった。これまで有望な若手に20億ポンド（27億ドル）以上を投資してきたが、国内での成果は限定的。そこでクラブは、即戦力ベテランを更多数獲得したいというアロンソの要求を受け入れた。この方針転換は、プレミアリーグやチャンピオンズリーグで即戦力となるバランスを確保するのが目的だ。
データやスカウト網は活用しつつ、候補決定ではアロンソの判断が最優先される。移籍決定権の欠如は前任者の課題だったが、今回は彼が今夏の陣容再編を主導することが確約された。この約束が、ベルナベウを去ったアロンソをイングランドへ呼び戻す決め手となった。
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レアル・マドリードの惨事を無視して
チェルシーがアロンソ招聘を決断したのは、レアル・マドリードで233日間にわたりスター選手たちと対立したにもかかわらずだ。スペインではジュード・ベリンガム、ヴィニシウス・ジュニオール、フェデリコ・バルベルデとの関係が悪化した。原因は、監督が選手たちの自由を制限する厳格な戦術を導入しようとしたためだ。しかし、チェルシーの首脳陣は、レバークーゼンで採用した戦術が現在の選手層に合っていると考えている。
チェルシーは、彼がドイツで成功した3-4-2-1を採用すると期待。特にコール・パーマーが恩恵を受け、フロリアン・ヴィルツのような育成再現が期待される。マドリードでの苦境にもかかわらず、クラブは彼の戦術がチームに欠けていたピースと信じている。