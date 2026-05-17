【独占】シャビ・アロンソのチェルシー移籍計画が判明。リアム・ロゼニオールの「失敗」を受け、ブルーズがリヴァプールのレジェンドに白羽の矢を立てた理由とは。

ブルーコ・グループ所有下でチェルシーは、これまで権限が限定されていた「ヘッドコーチ」ではなく、アロンソ氏を正式に「監督」として任命した。この人事はスタンフォード・ブリッジの権力構造を変え、44歳のアロンソ氏に選手獲得やトップチーム運営を含む広範な権限を与える。

アロンソは新役職について「チェルシーは世界有数のクラブであり、監督に就任できたことを誇りに思う。オーナーやスポーツ部門のリーダーたちと話し合い、我々は同じ野心を共有している。 私たちは常に最高レベルで戦い、タイトルを争えるチームを作りたいと考えています。チームには素晴らしい才能があり、このクラブには計り知れない可能性が秘められています。その指揮を執れることは、私にとってこの上ない名誉です。今後は、懸命な努力に注力し、正しいチーム文化を築き、タイトルを獲得することに集中していきます。」