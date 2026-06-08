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【独占】ジョゼ・モウリーニョをレアル・マドリードに呼び戻した「未完の課題」。「スペシャル・ワン」は、どうしても欲しいタイトルへの渇望を断ち切る決意だ。
欧州王者の座を追い求めて
2010～2013年のモウリーニョのレアル・マドリード初監督時代は、国内記録を更新しバルセロナの支配を止めた。しかしチャンピオンズリーグでは3年連続準決勝進出にとどまり、タイトルは獲得できなかった。この悔しさが「やり残した仕事」として彼に残った。
ペレス会長の再選により、ベテラン監督は再び指揮を執る。彼の復帰の最大の動機は欧州制覇への渇望だ。ポルトとインテルでチャンピオンズリーグを制した経験を持つ彼は、マドリードでも同じ偉業を成し遂げたいと語り、それが再就任の決め手となった。
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ペレスが「スペシャル・ワン」の復帰を確実にした
63歳の彼がベルナベウに復帰したのは、クラブが劇的に変わる流れの一部だ。任期を4年延長したペレス会長は、クラブの成功の基礎を作った監督とすぐに手を組んだ。 ペレスは「レアル・マドリードが今後も多くのタイトルを獲得できるよう努力する」とファンに語り、「世界最高監督の一人、ジョゼ・モウリーニョが戻ってくることを誇りに思う」と述べた。
ペレスは、モウリーニョの最初の在任期間がチームの闘争心を再構築し、その後の11年で6度の欧州制覇につながったと度々語ってきた。2030年までの会長職を固めた今、彼は過去2シーズン苦戦したチームに規律と勝利への鋭さを取り戻す最適任者はモウリーニョだと考えている。
おなじみのコーチ陣による新時代
モウリーニョは信頼する側近たちをバルデベバスに連れてくると見込まれている。中でも注目されるのは、クラブのレジェンドであるペペだ。ジャーナリストのラモン・アルバレス・デ・モン氏によると、彼はコーチングスタッフに名を連ねる可能性が高いという。初監督時代に125試合に出場した伝説的ディフェンダーは、クラブのDNAを深く理解し、新体制に不可欠な存在とみなされている。
さらに『AS』紙は、モウリーニョがベンフィカで率いたスタッフ数名も招へいすると報じている。ジョアン・トラリャオ、ペドロ・マチャド、アナリストのロベルト・メレラが参加すると見込まれる。
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次なる1億5000万ユーロ級のスーパースターを狙う
「スペシャル・ワン」の復帰は、クラブの「ガラクティコス」戦略への回帰と時期を同じくしている。巨費を投じるペレス会長は、すでにベルナベウを熱狂させる大物選手を狙っている。 バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリゼに、クラブ史上最高額となる1億5000万ユーロのオファーを用意していると噂される。バイエルンは「手を出すな」と警告したが、世界制覇を狙うモウリーニョ率いる新プロジェクトは、どの選手にも魅力的だ。