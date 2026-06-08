【独占】ジョゼ・モウリーニョをレアル・マドリードに呼び戻した「未完の課題」。「スペシャル・ワン」は、どうしても欲しいタイトルへの渇望を断ち切る決意だ。

63歳の彼がベルナベウに復帰したのは、クラブが劇的に変わる流れの一部だ。任期を4年延長したペレス会長は、クラブの成功の基礎を作った監督とすぐに手を組んだ。 ペレスは「レアル・マドリードが今後も多くのタイトルを獲得できるよう努力する」とファンに語り、「世界最高監督の一人、ジョゼ・モウリーニョが戻ってくることを誇りに思う」と述べた。

ペレスは、モウリーニョの最初の在任期間がチームの闘争心を再構築し、その後の11年で6度の欧州制覇につながったと度々語ってきた。2030年までの会長職を固めた今、彼は過去2シーズン苦戦したチームに規律と勝利への鋭さを取り戻す最適任者はモウリーニョだと考えている。



