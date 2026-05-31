【独占】ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに復帰する際、補強を求める4つのポジション

『AS』紙によると、新監督の最優先課題は守備陣の刷新だ。モウリーニョはセンターバックとサイドバックの両ポジションに不安を感じている。 2シーズン連続無冠を見た63歳の指揮官は、アントニオ・ルディガーの隣に新リーダーを据える方針だ。そのために、リーダーシップを持つ高水準なセンターバック1～2人の獲得を要求している。

サイドも強化し、右バックには競争相手、左バックはガルの去就次第で補強する。 右SBはトレント・アレクサンダー＝アーノルドの真のライバルとなる選手を最優先で獲得し、左SBはフラン・ガルシアの去就を見て判断する。守備の補強を急ぐ姿勢は、現在の布陣が自身の要求を満たさないと考えている証拠だ。



