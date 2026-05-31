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【独占】ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに復帰する際、補強を求める4つのポジション
守備の要の再構築
『AS』紙によると、新監督の最優先課題は守備陣の刷新だ。モウリーニョはセンターバックとサイドバックの両ポジションに不安を感じている。 2シーズン連続無冠を見た63歳の指揮官は、アントニオ・ルディガーの隣に新リーダーを据える方針だ。そのために、リーダーシップを持つ高水準なセンターバック1～2人の獲得を要求している。
サイドも強化し、右バックには競争相手、左バックはガルの去就次第で補強する。 右SBはトレント・アレクサンダー＝アーノルドの真のライバルとなる選手を最優先で獲得し、左SBはフラン・ガルシアの去就を見て判断する。守備の補強を急ぐ姿勢は、現在の布陣が自身の要求を満たさないと考えている証拠だ。
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堅固な中盤と創造的な閃き
守備陣に加え、中盤の要も刷新される。モウリーニョが求めるのは2タイプの選手だ。1人は4バックを守る伝統的な守備的MF。以前レアル・マドリードでカウンターを成功させたような、バランスとカバー力を備えた選手だ。
同時に、最終ライン近くでゲームをコントロールできる創造的なプレイメーカーも求める。低位置ブロックを崩す技術も必須だ。ボールを持つ場面でも持たない場面でも支配力を高めることが目的である。
人柄を重視し、スーパースターかどうかは問わない
同報道によると、モウリーニョ監督は首脳陣に「大物選手を評判のために獲得するつもりはない」と伝えた。代わりに「成功への渇望」を持ち、「チームのために自己を犠牲にできる」選手を求める。過去2シーズンの分析から、チームには献身性と集団意識が欠けていたと結論づけ、強い精神力を持つ選手を獲得してこれらの問題を解決しようとしている。
新戦略ではフィジカル、ワークレート、闘志を重視。エゴではなく戦う姿勢を持つ選手でロッカールームを埋め、走り、競り合う意欲を最優先する。これにより、シャビ・アロンソの解任や暫定監督アルヴァロ・アルベロアの退団につながった「軟弱さ」を根絶する考えだ。
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ヴィニシウス・ジュニオールのジレンマへの対処
移籍市場が最優先だが、モウリーニョはチーム内にも課題を抱える。ベンフィカ戦後にヴィニシウス・ジュニオールの振る舞いを批判したことで、一部に不信感が漂う。2度目の成功のためには、このブラジル人との信頼構築が不可欠だ。
モウリーニョはここ数週間、主要試合の映像を分析し、ロッカールームの動向を把握するなど、チーム力学を詳細に評価してきた。彼は退団判断を下す前に、迫るプレシーズンで選手を直接評価する計画だ。ペレス会長は秩序回復を最優先し、モウリーニョの好戦的な姿勢が不調を打破する特効薬だと信じている。