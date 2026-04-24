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【独占】クリスティアーノ・ロナウドが他の選手と一線を画す唯一の資質――ポルトガルの「史上最高の選手」が2026年ワールドカップで主役を務めることが期待される
イエロは年齢への懸念を払拭した
ロナウドは今夏、6度目のワールドカップ出場を果たし、歴史に名を刻もうとしている。年齢の懸念 despite、ポルトガル代表キャプテンはサウジ・プロリーグで25試合24ゴール2アシストと好調を維持。その活躍がアル・ナスルを首位に導き、ライバルのアル・ヒラルに8ポイント差をつけている。
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プロ意識こそがベテランを形作る
リヤドでロナウドと働いたイエロは、彼の身体と精神は今も最高レベルだと確信している。大きな怪我さえなければ、代表に選ばれると語った。
エジプトのチャンネル「ON Sport」に対し、イエロはこう語った。「クリスティアーノ・ロナウドは依然として最高レベルで戦える。クラブでも代表でも示してきたパフォーマンスがそれを証明している。彼がコンディションを維持し、このレベルでプレーを続ける限り、ワールドカップから彼を外す理由はない。
「年齢やけがのリスクは多少あるものの、彼は体を丁寧にケアし、常に万全を期す選手だ。ポルトガル代表に大きく貢献し、ワールドカップでも活躍すると確信している。」
独自の規律モデル
イエロは、代表226試合で143得点を挙げたロナウドの日常のルーティンと競争心を間近で見てきた。元レアル・マドリード主将は、多くのタイトルを取ってもベテランになっても、彼の成功への渇望は衰えていないと語った。
5度のバロンドール受賞者である彼を一線を画す資質について、イエロはこう続けた。「クリスティアーノ・ロナウドと働くのは特別な体験だ。彼は偉大な選手であり、プロ意識と規律の模範でもある。彼を際立たせるのは絶え間ない情熱だ。年齢を重ねても、勝利し、得点を挙げ、さらに上を目指す意欲は変わらない。」
- AFP
ヒューストンでのオープニングテスト
ポルトガルは6月17日、NRGスタジアムでコンゴ民主共和国とグループK初戦を行い、その後ウズベキスタンとコロンビアと対戦する。ロナウドは代表の中心として大会に臨み、まずは得点感覚の維持に集中する。リーグでの好調とリーダーシップを考えれば、北米開催のこの大会でも相手ディフェンスにとって最大の脅威である。