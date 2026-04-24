【独占】クリスティアーノ・ロナウドが他の選手と一線を画す唯一の資質――ポルトガルの「史上最高の選手」が2026年ワールドカップで主役を務めることが期待される

イエロは、代表226試合で143得点を挙げたロナウドの日常のルーティンと競争心を間近で見てきた。元レアル・マドリード主将は、多くのタイトルを取ってもベテランになっても、彼の成功への渇望は衰えていないと語った。

5度のバロンドール受賞者である彼を一線を画す資質について、イエロはこう続けた。「クリスティアーノ・ロナウドと働くのは特別な体験だ。彼は偉大な選手であり、プロ意識と規律の模範でもある。彼を際立たせるのは絶え間ない情熱だ。年齢を重ねても、勝利し、得点を挙げ、さらに上を目指す意欲は変わらない。」