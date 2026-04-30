【独占】グリーズマンがCLアンセムに背を向けた理由とは？ アーセナル戦第2 Legへ「必ず」と誓う

マン・オブ・ザ・マッチ級の活躍を見せたグリーズマンだが、ポスト直撃やブロックに阻まれ、決定力不足に悔しさをにじませた。しかし35歳の彼は意気消沈していない。第2戦はエミレーツ・スタジアムで行われ、シメオネ監督率いるチームにとって好機と確信している。

引き分け後のインタビューではアーセナルに警告し、「3度チャンスがあったが決められなかった。第2戦では必ず決める」と宣言。さらに「全員が素晴らしい仕事をした。決勝へ進むには第2戦に勝つだけだ」と語った。