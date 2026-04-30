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【独占】グリーズマンがCLアンセムに背を向けた理由とは？ アーセナル戦第2 Legへ「必ず」と誓う
メトロポリターノへの感傷的な別れ
メトロポリターノの灯りの中、グリーズマンは欧州カップ戦最後の夜を忘れないと誓った。キックオフの音楽が流れる間、彼はカメラを無視してファンを見た。最後のホームゲームの雰囲気を味わいたかったからだ。赤と白のユニフォームを着た生ける伝説にとって、その夜は感動に満ちていた。
彼は試合前のセレモニーで特に印象的だった瞬間を挙げ、 「何よりも入場シーンが忘れられません。紙テープが降り注ぐ光景は圧巻で、脳裏に焼き付いています」と公式メディアに語った。
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グリーズマン、第2戦での得点を誓う
マン・オブ・ザ・マッチ級の活躍を見せたグリーズマンだが、ポスト直撃やブロックに阻まれ、決定力不足に悔しさをにじませた。しかし35歳の彼は意気消沈していない。第2戦はエミレーツ・スタジアムで行われ、シメオネ監督率いるチームにとって好機と確信している。
引き分け後のインタビューではアーセナルに警告し、「3度チャンスがあったが決められなかった。第2戦では必ず決める」と宣言。さらに「全員が素晴らしい仕事をした。決勝へ進むには第2戦に勝つだけだ」と語った。
戦術の微調整がアトレティコに流れをもたらした
前半は苦戦したアトレティコだが、ハーフタイム後の戦術調整でリズムを取り戻した。グリーズマンは「この試合の後半のように、高い強度でプレスをかけてこそ勝機がある」と強調。スペインの強豪は、ロンドンでの第2戦でも同アプローチで臨む構えだ。
彼は「後半は強度が大きく向上し、プレスの位置も改善された。それが試合に食らいつく最善の手段だった。ホームのファンもスタジアムで苦しみながら観戦する人々も、素晴らしい試合になるだろう。これがサッカーの醍醐味だ」と語った。
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注目は北ロンドンでの一戦へ
1－1の接戦が続く中、グリーズマンは準備に油断しない。クラブを去る前にチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げる夢が原動力だ。過去にあと一歩まで迫ったフランス代表は、マドリードで未獲得のこのタイトルをどうしても欲しいと切望している。
「私の最大の夢は決勝に進むことです。2試合とも入念に準備してきました。その夢をかなえたい」と語った。ファンは英国遠征へ。背番号7が約束を果たし、エミレーツの観衆を黙らせる瞬間を待っている。