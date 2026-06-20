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【独占】カーティス・ジョーンズのインテル移籍は、マンチェスター・シティがエリオット・アンダーソンを獲得するかどうかに左右される。リヴァプールのMFは、移籍ドミノの行方を待っている。
この取引の引き金となった1億3000万ポンド
インテルの今夏補強は、マンチェスター・シティとノッティンガム・フォレストの動向次第だ。焦点となっているのは、フォレストの23歳MFエリオット・アンダーソン。現在、トゥヘル監督率いるイングランド代表でW杯に出場中で、プレミアでの活躍で市場価値は急上昇している。
シティが獲得競争をリードするも、1億2000万ポンドのオファーはフォレストに拒否された。フォレストは英国最高額を要求しており、シティがその額に達すれば、巨額収入が欧州市場に連鎖反応を引き起こすだろう。
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フラッテシ、出場機会を確保へ奮闘中
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、マンチェスター・シティがアンダーソン獲得に成功した場合、ノッティンガム・フォレストはすぐにセリエAで後継者探しを開始する。フォレストは以前からダヴィデ・フラッテシに興味があり、シティからの資金でインテルの要求額3000万ユーロを捻出できる。フォレストの躊躇理由は金銭面だけだった。
インテルはフラッテシを放出し、給与負担を減らして移籍金を確保することで、中盤の補強資金を捻出する。これにより、ネラッズーリのピエロ・アウジリオとジュゼッペ・マロッタ両ディレクターは、リヴァプールとの交渉に臨む。
リヴァプールとの差を縮める
ジョーンズはインテルにとって最優先の獲得候補だが、移籍金で折り合いがつかずリヴァプールとの交渉は難航している。インテルが提示した2000万ユーロのオファーはアンフィールド首脳に拒否された。リヴァプールは3000万ユーロ前後を求めており、さらに多額の転売条項を要求しているとされる。
フラッテシの移籍で資金が確保できれば、インテルはリヴァプールの希望額3000万ユーロを支払える。選手はイタリアでの挑戦やミラノでCL出場できることに前向きで、残るは転売益分配率などの契約詳細だ。
- AFP
1つのクラブに忠実なジョーンズ、イタリアの強豪チームへの移籍を目指す
ジョーンズは2025-26シーズン、リヴァプールで49試合に出場し3ゴール3アシストを記録した。9歳でクラブのアカデミーに入り、2019年にトップデビュー。
移籍が実現すれば、彼は昨季セリエAとコッパ・イタリアを制した強豪に加わる。