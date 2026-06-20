インテルの今夏補強は、マンチェスター・シティとノッティンガム・フォレストの動向次第だ。焦点となっているのは、フォレストの23歳MFエリオット・アンダーソン。現在、トゥヘル監督率いるイングランド代表でW杯に出場中で、プレミアでの活躍で市場価値は急上昇している。

シティが獲得競争をリードするも、1億2000万ポンドのオファーはフォレストに拒否された。フォレストは英国最高額を要求しており、シティがその額に達すれば、巨額収入が欧州市場に連鎖反応を引き起こすだろう。