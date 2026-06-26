Getty
翻訳者：
独占：エリオット・アンダーソンがマンチェスター・シティでどれだけの年俸を得るのか――英国史上最高額の移籍を控えて、このミッドフィルダーが長期契約に合意
エティハドでの大型契約
アンダーソンは、マンチェスター・シティと5年契約を結ぶ見込みで、クラブの中核選手としての地位を反映した高額報酬を得る。 『The Athletic』によると、このイングランド代表は、すべての業績連動ボーナスを達成した場合、週給約30万ポンドを得る。契約には12か月延長オプションがあり、事実上2032年までチームに残る。
これは中盤を強化するため国内トップ選手を確保したいクラブの強い意志を示す。主力の連続退団を受け、首脳陣は新体制に世界水準の中盤を提供すると決意していた。
- Getty Images Sport
イングランドの移籍金記録を塗り替える
シティは追加条項なしの1億1600万ポンド（約1億5300万ドル）でアンダーソン獲得に合意した。これは2021年のグリーリッシュ超えとなるクラブ最高額で、アンダーソンを史上最高額英国人選手にした。
フォレストは夏の移籍市場で難航交渉を強い、1億600万ポンドのオファーも拒否した。2023年に3500万ポンドでニューカッスルから加入した選手であることを踏まえると、イースト・ミッドランズを本拠地とするクラブにとって破格の利益となる。
ワールドカップ任務中の医療活動
代表戦で数千マイル離れた地にいるにもかかわらず、移籍交渉は急速に進んでいる。『ザ・アスレティック』によると、アンダーソンは代表チームに合流したまま、金曜日にニューヨークでメディカルチェックを受ける許可を得た。イングランド代表はメットライフ・スタジアムでのワールドカップ・パナマ戦に向けて準備中だが、彼はエティハドへの移籍手続きのため一時離脱する。
米国遠征ではクロアチア戦とガーナ戦に先発し、存在感を示した。その活躍で今夏欧州屈指のMFに成長。移籍金の高騰でマンチェスター・ユナイテッドが撤退したため、シティは競合に先んじて交渉を進めている。
- Getty
シティのエンジンルームでレジェンド交代
アンダーソンの加入は、グアルディオラ監督退任後に備えるシティの広範な再建の一環だ。シルバのレアル・マドリード移籍を受け、クラブは最終ラインに新たな活力と創造性が必要と判断した。2025-26シーズンにフォレストの全リーグ戦に出場した彼のデータは、高いプレッシャーにも耐える耐久力と質を示している。
ただし、補強はこれで終わりではない。報道によると、クラブは2億ポンド規模のMF補強の一環としてサンドロ・トナリにも注目している。現時点ではアンダーソンが最優先で、イングランド代表のW杯日程終了後に正式発表の見込みだ。史上最高額の英国人選手を獲得したことで、国内制覇への強い意志が示された。