独占：エリオット・アンダーソンがマンチェスター・シティでどれだけの年俸を得るのか――英国史上最高額の移籍を控えて、このミッドフィルダーが長期契約に合意

アンダーソンの加入は、グアルディオラ監督退任後に備えるシティの広範な再建の一環だ。シルバのレアル・マドリード移籍を受け、クラブは最終ラインに新たな活力と創造性が必要と判断した。2025-26シーズンにフォレストの全リーグ戦に出場した彼のデータは、高いプレッシャーにも耐える耐久力と質を示している。

ただし、補強はこれで終わりではない。報道によると、クラブは2億ポンド規模のMF補強の一環としてサンドロ・トナリにも注目している。現時点ではアンダーソンが最優先で、イングランド代表のW杯日程終了後に正式発表の見込みだ。史上最高額の英国人選手を獲得したことで、国内制覇への強い意志が示された。