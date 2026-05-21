マルティネスは、フライブルク戦の直前、ウォーミングアップ中に指を骨折した。33歳のワールドカップ優勝者は、トルコのピッチに立つ前に医療スタッフから緊急治療を受けた。

痛みに耐えながらフル出場し、チームは3-0で勝利した。マルティネスは「ウォームアップで指を骨折した。悪いことにも良い面がある。初めてのことだが、心配しない」と語った。 ボールをキャッチするたびに指が逆に曲がったが、乗り越えるべき試練だ。アストン・ヴィラを守れて誇らしい」と語った。







