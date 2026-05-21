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【独占】ウォーミングアップ中のトラブルで、エミ・マルティネスがヨーロッパリーグ決勝を辞退寸前だった理由
イスタンブールでの調整試合で起きた負傷騒動
マルティネスは、フライブルク戦の直前、ウォーミングアップ中に指を骨折した。33歳のワールドカップ優勝者は、トルコのピッチに立つ前に医療スタッフから緊急治療を受けた。
痛みに耐えながらフル出場し、チームは3-0で勝利した。マルティネスは「ウォームアップで指を骨折した。悪いことにも良い面がある。初めてのことだが、心配しない」と語った。 ボールをキャッチするたびに指が逆に曲がったが、乗り越えるべき試練だ。アストン・ヴィラを守れて誇らしい」と語った。
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痛みに耐え、歴史を刻んだ
ピッチの反対側ではユーリ・ティエレマンス、エミ・ブエンディア、モーガン・ロジャースのゴールが相手を圧倒したが、マルティネスは2度のセーブで無失点を守り抜いた。ヴィラは1982年以来となる欧州タイトル、30年ぶりの主要タイトルを獲得し、ウナイ・エメリ監督はこの大会での実力を示した。
歴史的勝利にピッチは熱狂し、GKは監督を高く抱き上げた。マルティネスは試合後、「今夜成し遂げたことは素晴らしい。誇りであり、その思いは試合ごとに強まる」と語った。「今日、私は経験をすべて注ぎ込んだ。誰にも見られない練習が、ついに実を結んだ」
移籍騒動後の名誉回復
マルティネスにとって、この勝利は昨夏、別の道へ進みかけた集大成だった。ヴィラ・パークを離れると思われ、マンチェスター・ユナイテッドが関心を示していた。
しかし決勝前、元アーセナル所属の彼は「アストン・ヴィラでワールドカップを制し、2度のゴールデングローブ賞も獲得した。このクラブをいつまでも愛し続ける」と語り、クラブへの献身を後悔していないと明言した。 残留できたことを誇りに思う。正しい選択だった」と語った。欧州タイトルを獲得した今、その決断は正しかった。
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ワールドカップに注目が集まっている
指の骨折はヴィラファンに不安を与えたが、マルティネスは代表任務への影響を否定した。来月北米でワールドカップ連覇を狙うアルゼンチンで、このGKは再び守備陣を率いる準備ができていると語った。
「本当に嬉しい。さあ、仲間たちと祝う時だ」と彼は語った。 「このチームが長く成し遂げられなかったことだ。その後はワールドカップに集中する」と語った。ワールドカップ、コパ・アメリカ2回、ヨーロッパリーグを制し、出場した決勝で無敗のマルティネス。連続優勝者としての地位を確固たるものにした。