AFP
翻訳者：
【独占】アーセナルはガブリエル・ジェズスの移籍金を提示する条件を受け入れる。このブラジル人ストライカーは、今夏売却を検討する4人の主力の一人だ。
イエスが夏の移籍候補の筆頭
『デイリー・メール』によると、アーセナルはチーム再編のため、ジェズスの移籍金を1800万ポンド超に設定。29歳のブラジル人ストライカーは英国国籍取得を検討中で、この金額でオファーがあれば北ロンドンを去る見込みだ。アルテタ監督の攻撃陣には大きな変更が予想される。
退団の可能性はジェズスだけではない。 長期にわたってチームを支えてきたガブリエル・マルティネッリ、レアンドロ・トロサール、ベン・ホワイトも、高額オファーがあれば放出対象だ。アルテタ監督は停滞回避を目的に、テレビ放映権収入3億ポンドを含む約7億7000万ポンドの収益から、クロエンケ家へトップチームへの追加投資を要求している。
- Getty Images Sport
アルテタ監督が野心的な補強を要求
チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンに敗れた後、アルテタ監督は現状維持ではいけないと強調した。「さらに上を目指すなら、重要な決断をしなければならない」とスペイン人監督は語った。「我々にはその力がある。だから、大胆に、素早く、賢く行動する必要がある。」
アーセナルは左翼、センターフォワード、右サイドバック、中盤の層を強化し、「天気が良いうちに屋根を修理せよ」の格言通り、ライバルが再建中でも競争力を保つ。
スペインとプレミアリーグで新星を探す
アーセナルは守備強化へレアル・マドリードの19歳DFビクトル・バルデペナスを注目している。国内ではニューカッスルのティノ・リブラメントとサンドロ・トナリも候補だが、移籍金は高額の見込み。アストン・ヴィラのモーガン・ロジャース、ボーンマスのエリ・ジュニア・クロウピもスカウトがチェックしている。
バルセロナのFWマーカス・ラッシュフォードも注目株だ。本人はハンス・フリック監督の下に残りたいが、財政難で退団となればアーセナルが最有力とされている。また、ウェストハムのマテウス・フェルナンデスとレスター16歳ジェレミー・モンガにはマンチェスター・ユナイテッドも興味を示している。
- Getty
イエスはイングランドへの移籍を希望している。
ジェズスは来シーズンもプレミアリーグでプレーしたい考えで、レギュラーとして出場機会を得るため、他クラブへの移籍も検討している。今シーズンは出場が限られたが、29歳の元マンチェスター・シティFWは攻撃の要となる役割を最優先する。 残留を望む最大の理由は、元リヴァプールのロベルト・フィルミーノが持つ82ゴールの記録を塗り替えるため。現在、ジーザスはプレミアリーグ歴代最多得点のブラジル人選手まであと4ゴールに迫っている。
さらに英国に残れば今年後半に英国国籍を取得でき、手続き面でも有利だ。 市民権を取得すれば「国内育成選手」として登録できるため、移籍市場で有利に働き、自身と獲得を目指すクラブ双方に大きなメリットとなる。