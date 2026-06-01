『デイリー・メール』によると、アーセナルはチーム再編のため、ジェズスの移籍金を1800万ポンド超に設定。29歳のブラジル人ストライカーは英国国籍取得を検討中で、この金額でオファーがあれば北ロンドンを去る見込みだ。アルテタ監督の攻撃陣には大きな変更が予想される。

退団の可能性はジェズスだけではない。 長期にわたってチームを支えてきたガブリエル・マルティネッリ、レアンドロ・トロサール、ベン・ホワイトも、高額オファーがあれば放出対象だ。アルテタ監督は停滞回避を目的に、テレビ放映権収入3億ポンドを含む約7億7000万ポンドの収益から、クロエンケ家へトップチームへの追加投資を要求している。