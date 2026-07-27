フェレル氏によると、2022年ワールドカップ優勝者のプレーを撮影できる時間は極めて限られており、ハリウッドの撮影でよくある遅延や撮り直しはできないという。伝説の背番号10が現場に到着すると、技術スタッフには即座に結果を出す多大なプレッシャーがかかるという。

「メッシに会ったことのあるスティーブ・カレルと話した」とフェレルは語った。「僕はレイズ（Lay’s）ポテトチップスの国内キャンペーン、スティーブは海外キャンペーンを担当していた。メッシも出演していたらしいが、彼にはルールがある。セットに来たら30分だけ、それ以上は過ごせない。

だからみんな、メッシのシーンを30分で撮り終えようとして大慌てだった。でないと彼は帰ってしまう。まさに『バモス』なんだよ」



