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独占：アルゼンチン代表リオネル・メッシは多忙なスケジュールの合間を縫ってCM撮影に参加。スティーブ・カレルらハリウッドスターとの共演時間は限られている。
メッシのプレー時間、その実態が明らかに
ハリウッドスターのウィル・フェレルが、大規模広告でリオネル・メッシをカメラの前に呼ぶために必要な独特の撮影条件を明かした。メッシは史上最高の選手之一だが、ピッチを離れた時間の管理は軍隊並みに厳格。特に他のスーパースターと共演するCMではその傾向が顕著だ。
『ダン・パトリック・ショー』に出演したファレルは、インター・マイアミのフォワードがピッチ外でもプロフェッショナルであることを明かした。LAFCの共同オーナーでもある彼は、メッシ本人には会っていないが、ポテトチップスCMで共演したキャレルから、この8度バロンドールを獲得したアルゼンチン人選手の厳格なルールを聞いたという。
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30分、または「バモス」
フェレル氏によると、2022年ワールドカップ優勝者のプレーを撮影できる時間は極めて限られており、ハリウッドの撮影でよくある遅延や撮り直しはできないという。伝説の背番号10が現場に到着すると、技術スタッフには即座に結果を出す多大なプレッシャーがかかるという。
「メッシに会ったことのあるスティーブ・カレルと話した」とフェレルは語った。「僕はレイズ（Lay’s）ポテトチップスの国内キャンペーン、スティーブは海外キャンペーンを担当していた。メッシも出演していたらしいが、彼にはルールがある。セットに来たら30分だけ、それ以上は過ごせない。
だからみんな、メッシのシーンを30分で撮り終えようとして大慌てだった。でないと彼は帰ってしまう。まさに『バモス』なんだよ」
ブランドがメッシのスケジュールに合わせる理由
メッシのCM契約は、彼が世界屈指のスポーツスターであることを示している。インテル・マイアミ加入後、人気はさらに上昇し、国際マーケティングでも注目の的だ。報道される「30分ルール」通り、8度バロンドールを獲得した彼との限られた時間を活かすため、ブランドや制作チームは毎回入念に準備する。
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国際的な将来は依然不透明だ
メッシは依然として大型スポンサー契約を締結しているが、2026年W杯決勝でスペインに敗れたことで代表での将来が再び話題になっている。パレデスは「彼は代表最後の試合だと決めていたと思う。 彼がプレーを続けてくれることを願っている。最終的な判断は彼次第だ」と語った。メッシが公に発言するまでは、代表としての将来は不透明なままである。
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