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【独占】アルゼンチン代表でリオネル・メッシだけが享受している特別な特典――ワールドカップ優勝経験を持つ「史上最高の選手」に与えられる特別待遇
船長への優遇措置
メッシは大会中、個室を使用している。カンザスシティの宿舎202号室で単独滞在だが、友人デ・パウとオタメンディの部屋とは隣り合わせだ。8度のバロンドール受賞者で、かつてはアグエロと相部屋だった。 2022年の優勝大会でも個室を希望したキャプテンは、今回北米3カ国で開催される大会でもその慣例を継続した。
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大会を控えた体調面の懸念
しかし、今後の試合を控えてこのフォワードのコンディションには若干の懸念が残っている。5月、インテル・マイアミがフィラデルフィア・ユニオンに6-4で劇的勝利を収めた試合で彼は途中交代し、ファンは不安を覚えた。クラブは彼が「左ハムストリングの筋肉疲労」を訴え、自ら交代を要望したと発表した。
リオネル・スカローニ監督は「診断結果はそれほど悪くない」と語ったが、コーチ陣が慎重になるのは当然だ。このベテランFWは月曜日、万全を期して単独で調整を行った。
チームの準備状況と欠場選手
アルゼンチンはグループJに入り、アルジェリア、オーストリア、初出場のヨルダンと同居した。スカローニ監督が発表した26人の代表メンバーには、2022年優勝メンバーから9人が外れ、ガルナチョ、マスタンツォーノ、ディバラも含まれている。
代表チームは全選手のコンディション管理に注力し、エミリアーノ・マルティネス、レアンドロ・パレデス、ニコ・ゴンサレスらは個別メニューで調整中。それでも、ジュリアン・アルバレスとクリスティアン・ロメロが親善試合に間に合う見込みで、王者に勢いを与えている。
- AFP
アルゼンチンの今後はどうなるのか？
アルビセレステは大会前最終調整としてホンジュラスとアイスランドと親善試合を行う。スカローニ監督率いるチームは6月16日カンザスシティでアルジェリアと王座防衛の幕開けを迎える。6月22日にテキサスでオーストリア、6月27日にヨルダンと対戦しグループステージを終える。