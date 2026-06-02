【独占】アルゼンチン代表でリオネル・メッシだけが享受している特別な特典――ワールドカップ優勝経験を持つ「史上最高の選手」に与えられる特別待遇

しかし、今後の試合を控えてこのフォワードのコンディションには若干の懸念が残っている。5月、インテル・マイアミがフィラデルフィア・ユニオンに6-4で劇的勝利を収めた試合で彼は途中交代し、ファンは不安を覚えた。クラブは彼が「左ハムストリングの筋肉疲労」を訴え、自ら交代を要望したと発表した。

リオネル・スカローニ監督は「診断結果はそれほど悪くない」と語ったが、コーチ陣が慎重になるのは当然だ。このベテランFWは月曜日、万全を期して単独で調整を行った。