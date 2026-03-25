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【独占】アトレティコ・マドリードが夏の新たなオファーを検討する中、クリスティアン・ロメロがトッテナムを離れ、特定の2クラブへ移籍する可能性のある契約解除条項が判明
ラ・リーガの強豪チームを優遇する秘密条項
昨夏、アトレティコ・マドリードから強い関心を寄せられていたにもかかわらず、ロメロは8月、最終的にトッテナムとの新契約に合意することを選んだ。これは、当時スパーズが提示していた4600万ポンド（5500万ユーロ）という要求額に対し、アトレティコのスポーツディレクター陣が応じなかったことを受けたものだった。自チームの戦力を守るため、ロンドンのクラブはキャプテンに2029年までの高額な新契約を提示し、彼をチャンピオンズリーグ制覇に向けたプロジェクトの要とした。
ロメロは契約を延長したものの、ワールドカップ優勝経験を持つこの選手は、スペインへの移籍に関して選択肢を残しておくことを確約した。報道によると、このセンターバックは新契約に特定の移籍条項を盛り込んでおり、その適用対象はアトレティコ・マドリード、レアル・マドリード、バルセロナの3クラブに限られているという。
『MARCA』や『TyCSports』の報道によると、トッテナムが推定する彼の市場価値は約7000万ユーロだが、この特別な「優先」条項により、スペインの3クラブは6000万ユーロの固定移籍金で彼の獲得が可能となる。これは、ラ・リーガの獲得希望クラブ、特にアトレティコ・マドリードに対する、選手からの明確なメッセージと言える。
- AFP
アトレティコ、ロメロ獲得に執念を見せる
現在マテウ・アレマニが率いるアトレティコのスポーツ部門は、この27歳の選手への関心を決して冷ますことはなかった。ディエゴ・シメオネ監督は、同郷の選手であるロメロを公然と称賛し続けており、先日のロンドンでのチャンピオンズリーグの試合後には、ロメロのリーダーシップと技術的な成長を絶賛したことで知られている。
ロメロ自身も、アトレティコ・マドリードのチームに所属する多くのアルゼンチン人選手たちと親密な関係を維持しており、移籍説を否定するような素振りはほとんど見せていない。最近の欧州での試合では、代表チームメイトたちと時間を過ごす姿が目撃されており、メディアからトッテナム・ホットスパー・スタジアムでの長期的な将来について問われた際も、明確な回答を避けていた。
スパーズの危うい立場とユナイテッドの関心
ロメロの将来は、トッテナムの国内リーグでの成績次第で劇的に変わる可能性がある。現在、降格圏からわずか1ポイント差で踏みとどまっている状況下で、もし予想外のチャンピオンシップ降格となれば、クラブのスター選手たちが相次いで去ることになるのはほぼ確実であり、ロメロがその先頭に立つだろう。
しかし、アトレティコが元アタランタの選手を独占できるとは限らない。マンチェスター・ユナイテッドも状況を注視しており、同選手が現在結んでいる高額契約に見合う金額を提示すれば、激しい争奪戦となる可能性がある。7月に迫ったワールドカップも、獲得を検討するクラブにとってリスク要因となる。大会で再び活躍すれば、彼の市場価値が現在の契約解除条項の金額を上回る可能性もあるからだ。
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マテウ・アレマニによる戦略的計画
夏の移籍市場が近づく中、この複雑な取引を乗り切る任務はアレマニーに委ねられている。同幹部は、6000万ユーロの契約解除条項を直ちに発動するか、あるいは、特にトッテナムのスポーツ面での状況が悪化し続ける場合には、より低い移籍金での交渉を試みるか、慎重に検討しなければならない。
財政的な負担は甚大であり、ロメロのスパーズでの現在の年俸は高額であるとされているため、アトレティコはこのアルゼンチン人選手を獲得するために給与総額のバランスを調整する必要があるだろう。とはいえ、このディフェンダーに設定されたラ・リーガ特有の契約条項こそが、シメオネ監督が念願の守備陣の補強を遂げるための最も現実的な道筋であることに変わりはない。