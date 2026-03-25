【独占】アトレティコ・マドリードが夏の新たなオファーを検討する中、クリスティアン・ロメロがトッテナムを離れ、特定の2クラブへ移籍する可能性のある契約解除条項が判明

昨夏、アトレティコ・マドリードから強い関心を寄せられていたにもかかわらず、ロメロは8月、最終的にトッテナムとの新契約に合意することを選んだ。これは、当時スパーズが提示していた4600万ポンド（5500万ユーロ）という要求額に対し、アトレティコのスポーツディレクター陣が応じなかったことを受けたものだった。自チームの戦力を守るため、ロンドンのクラブはキャプテンに2029年までの高額な新契約を提示し、彼をチャンピオンズリーグ制覇に向けたプロジェクトの要とした。

ロメロは契約を延長したものの、ワールドカップ優勝経験を持つこの選手は、スペインへの移籍に関して選択肢を残しておくことを確約した。報道によると、このセンターバックは新契約に特定の移籍条項を盛り込んでおり、その適用対象はアトレティコ・マドリード、レアル・マドリード、バルセロナの3クラブに限られているという。

『MARCA』や『TyCSports』の報道によると、トッテナムが推定する彼の市場価値は約7000万ユーロだが、この特別な「優先」条項により、スペインの3クラブは6000万ユーロの固定移籍金で彼の獲得が可能となる。これは、ラ・リーガの獲得希望クラブ、特にアトレティコ・マドリードに対する、選手からの明確なメッセージと言える。