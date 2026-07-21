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独占スクープ：W杯決勝でスペインに敗れた後、アルゼンチン代表がオープンバスでパレードを行う中、リオネル・メッシは代表に合流せずどこへ？
ロサリオへの静かな帰還
スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、メッシは火曜早朝、ロサリオ国際空港に到着した。マイアミからプライベートジェットで移動した39歳の彼は、スモークガラスの車に乗り、高級住宅街フィッシャートンの実家へ直行した。早朝から待っていたファンたちは意図的に避けた。
一方、代表選手の大半は月曜午後にブエノスアイレスへ戻り、エセイサ国際空港では大勢のファンが歓迎した。ニュージャージーでスペインに敗れたものの、数千人のサポーターがオープンバスでパレードし、トレーニング施設まで付き添った。
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失恋との向き合い方
大規模な祝勝会を見送る決定は、日曜のメットライフ・スタジアムでの敗北が選手たちに深い精神的打撃を与えたことを反映している。試合終了のホイッスルが鳴った後、涙を流したメッシは月曜日、インスタグラムでフォロワーに思いを語った。「痛みは計り知れず、この傷が癒えるには時間がかかりそうだ」と彼は綴った。
それでも彼は前向きな面に目を向けるよう呼びかけた。「良いことに目を向けよう。全力を尽くして逆転した試合は永遠に記憶に残る。このチームの一員としての努力と献身、そして国全体からの支援があったからこそ、我々は再び世界トップクラスの仲間入りができたのだ。」
不透明な国際情勢の先行き
決勝戦後、メッシが代表を続けるか否かで憶測が飛び交っている。本人はリオネル・スカローニ監督体制下での継続についてまだ明言していない。米・墨・加開催の今大会が6度目かつ最後のW杯と見るのが通説だ。
近年は代表でも2021年と2024年のコパ・アメリカ、2022年のフィナリッシマ、カタールW杯で優勝。この伝説的なキャリアにさらに栄光を刻むかは不明だが、今は家族と静かに休養することが最優先だ。
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メッシの今後はどうなるのか？
メッシは数日間ロサリオで休息し、その後クラブに復帰する。インテル・マイアミは米国で試合を控え、まもなくチーム練習に合流する見込みだ。代表戦は2026年後半に親善試合が2回予定されており、彼にとって最後の別れを告げる機会になる可能性がある。
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