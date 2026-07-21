大規模な祝勝会を見送る決定は、日曜のメットライフ・スタジアムでの敗北が選手たちに深い精神的打撃を与えたことを反映している。試合終了のホイッスルが鳴った後、涙を流したメッシは月曜日、インスタグラムでフォロワーに思いを語った。「痛みは計り知れず、この傷が癒えるには時間がかかりそうだ」と彼は綴った。

それでも彼は前向きな面に目を向けるよう呼びかけた。「良いことに目を向けよう。全力を尽くして逆転した試合は永遠に記憶に残る。このチームの一員としての努力と献身、そして国全体からの支援があったからこそ、我々は再び世界トップクラスの仲間入りができたのだ。」