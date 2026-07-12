独占スクープ：ジュード・ベリンガムの母親が、レアル・マドリードのスターがリオネル・メッシ率いるアルゼンチンとのW杯準決勝を欠場する恐れがあったイエローカードを回避する手助けをした経緯。

ベリンガムは、もう1枚イエローカードをもらえば次のラウンドで出場停止となる危機を抱えて準々決勝に臨んだ。しかし23歳の彼は、フロリダの蒸し暑い中行われた白熱した試合を警告なしで乗り切った。その自制は、1週間母親から受けた助言のおかげだと語っている。

試合後のインタビューで彼はこう語った。「母は1週間ずっと、言葉遣い、タックル、表情、感情に気をつけなさいと繰り返していた。要はイエローカードをもらうなということだ。正直、正しくプレーすれば、審判も敬意を持ってコミュニケーションを取らせてくれる。 多くの審判はそうさせてくれない。だから、自分がバランスをうまく取り、話を聞いてくれる審判がいれば、ずっとやりやすくなると思う。結局のところ、本当に素晴らしい試合だったし、幸運にも無事に乗り切ることができた」



