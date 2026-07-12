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独占スクープ：ジュード・ベリンガムの母親が、レアル・マドリードのスターがリオネル・メッシ率いるアルゼンチンとのW杯準決勝を欠場する恐れがあったイエローカードを回避する手助けをした経緯。
「母の言うことが一番」――スリー・ライオンズのヒーロー
ベリンガムは、もう1枚イエローカードをもらえば次のラウンドで出場停止となる危機を抱えて準々決勝に臨んだ。しかし23歳の彼は、フロリダの蒸し暑い中行われた白熱した試合を警告なしで乗り切った。その自制は、1週間母親から受けた助言のおかげだと語っている。
試合後のインタビューで彼はこう語った。「母は1週間ずっと、言葉遣い、タックル、表情、感情に気をつけなさいと繰り返していた。要はイエローカードをもらうなということだ。正直、正しくプレーすれば、審判も敬意を持ってコミュニケーションを取らせてくれる。 多くの審判はそうさせてくれない。だから、自分がバランスをうまく取り、話を聞いてくれる審判がいれば、ずっとやりやすくなると思う。結局のところ、本当に素晴らしい試合だったし、幸運にも無事に乗り切ることができた」
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マイアミでゴールデンブーツ争いが激化
ベリンガムはノルウェー戦で2得点を挙げ、大会通算6得点でハリー・ケインと並びゴールデンボール賞候補に。得点王のムバッペ、メッシとも2差だ。
古巣バーミンガム・シティで頭角を現した20歳の若者は「おとぎ話のような気分」と笑う。「正直、この活躍は予想以上です」と問われたベリンガムは答えた。「自信はありますが、夜にそんな試合を夢で見ることはありません。チームに貢献でき、インパクトを残せるのは嬉しいです。でも、本当に感服するのは、ピッチで戦う仲間たちの努力です。 どんな状況でも戦い続けるチームメイトに誇りを感じている」と語った。
ベリンガム、トゥヘル批判に反論
勝利にもかかわらず、トーマス・トゥヘル監督はチームのパフォーマンスを「ずさんだった」と率直に批判した。ドイツ人監督はマイアミでの試合の技術レベルに不満を示したが、ベリンガムはそれを一蹴し、監督が目の前の難しさを理解していないと示唆した。
「彼は、あのようなコンディションでエルリング・ハーランドや［マーティン］・オデガード、［アントニオ］・ヌサ、［アレクサンダー］・ソルロートと対戦するのがどんなものか分かっていないのかもしれない」とベリンガムは指摘した。「あそこは対戦しやすい相手ではない。だから僕たちは前向きな環境を作ろうとしてきた。 ベスト4へ向け、この姿勢を続けたい。チームメイトを褒めても褒め足りない。パスを千回繋いで勝てるわけではない。時には泥臭い勝ち方も必要だ。今夜もそれをやった」
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アルゼンチン戦を前にした心理的優位
ノルウェー戦の勝利は、ベスト16でメキシコを破った試合と似た展開だった。しかしベリンガムは、準々決勝で示した精神面の強さが別次元だったと語る。彼は、大会で逆境を乗り越えるチームの能力こそが最大の強みだと強調した。
「この試合は実にさまざまな側面で展開した」と彼は締めくくった。 「技術や戦術も大切だが、最も重要なのは精神面だ。逆境をどう乗り越えるか。このチームはそれができると再び示した。トーナメントを進める上で、とても貴重な力だ」と語った。次戦ではメッシ率いるアルゼンチンと対戦する。
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