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独占スクープ：ヴィトール・ペレイラは、契約解除条項の期限切れわずか2分前にノッティンガム・フォレストから解任を知らされた。
シティ・グラウンドでの2分前警告
エヴァンゲロス・マリナキス氏の容赦ないリーダーシップが示された。ペレイラ氏のノッティンガム・フォレストでの在任期間は、突然かつ残酷な形で幕を閉じた。 TalkSPORTによると、クラブは深夜0時に失効する解任条項を2分前に行使。ペレイラ氏には午後11時58分、メールで通知された。
2月に就任したばかりの57歳ペレイラは、プレシーズン開始前に解任された。クラブが夏に契約延長を検討していただけに、今回の措置は周囲を驚かせた。彼はプレシーズン準備を進めていたが、突然の決定に戸惑っているという。
- AFP
グラスナー、早期復帰へ
フォレストは後任を急ぎ、グラスナー氏の就任が濃厚になった。オーストリア人監督は前シーズン限りでクリスタル・パレスを退任しフリーだったが、同クラブではUEFAカンファレンスリーグ制覇など成功を収めた。
この就任はプレミアリーグに皮肉な展開をもたらす。昨季、フォレストは本来パレスが獲得すべきだったヨーロッパリーグの出場権を奪っていたからだ。 混沌ながら成功した2025-26シーズンの基盤をさらに強固にするため、グラスナー招聘は大きな成果とされている。元アイントラハト・フランクフルト監督は、クラブがプレミアリーグと欧州大会の新たなシーズンに備える中、イースト・ミッドランズに欧州での実績をもたらす。
浮き沈みのあった短期間の在任期間
ペレイラ監督の退任は、20試合で8勝6分6敗と健闘し、EL準決勝進出を果たした実績を考えると驚きだ。
talkSPORTによると、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルが巨額契約でペレイラ招聘に動いているため、失業期間は短く済みそうだ。
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ペレイラ、フォレスト退団を受け声明
水曜日の後半に発表された声明で、このポルトガル人監督は、クラブの決定を全く予期していなかったと認め、解任されたことへの深い驚きを表明した。「この決定は私にとって全くの驚きであり、事前の警告もなかったが、クラブが自らの将来にとって最善であると信じる決定を下す権利を、私は全面的に尊重する。当然のことながら、私は失望し、悲しんでいる。 私たちは共に素晴らしいものを築くと信じていました。この数か月の成果に誇りを持ち、去ります。
「私たちは共に、忘れられないシーズン終盤を過ごしました。クラブのプレミアリーグ残留を確保し、ヨーロッパリーグの準決勝に進出し、私にとって永遠に心に残る瞬間を作り上げました。」
ペレイラの突然の退任と、後任として間もなく就任すると報じられるグラスナーの加入により、フォレストは2025-26シーズン開始以来、5人目の監督を迎えることになる。 この混沌とした1年は、9月にヌノ・エスピリト・サントの後任としてアンジェ・ポステコグルーが就任し、8試合未勝利の期間を経て、10月から2月に解任されるまでショーン・ダイチが短期間ながらチームを安定させた後、そのわずか3日後にペレイラの就任への道が開かれたという経緯をたどった。