独占スクープ：ヴィトール・ペレイラは、契約解除条項の期限切れわずか2分前にノッティンガム・フォレストから解任を知らされた。

水曜日の後半に発表された声明で、このポルトガル人監督は、クラブの決定を全く予期していなかったと認め、解任されたことへの深い驚きを表明した。「この決定は私にとって全くの驚きであり、事前の警告もなかったが、クラブが自らの将来にとって最善であると信じる決定を下す権利を、私は全面的に尊重する。当然のことながら、私は失望し、悲しんでいる。 私たちは共に素晴らしいものを築くと信じていました。この数か月の成果に誇りを持ち、去ります。

「私たちは共に、忘れられないシーズン終盤を過ごしました。クラブのプレミアリーグ残留を確保し、ヨーロッパリーグの準決勝に進出し、私にとって永遠に心に残る瞬間を作り上げました。」

ペレイラの突然の退任と、後任として間もなく就任すると報じられるグラスナーの加入により、フォレストは2025-26シーズン開始以来、5人目の監督を迎えることになる。 この混沌とした1年は、9月にヌノ・エスピリト・サントの後任としてアンジェ・ポステコグルーが就任し、8試合未勝利の期間を経て、10月から2月に解任されるまでショーン・ダイチが短期間ながらチームを安定させた後、そのわずか3日後にペレイラの就任への道が開かれたという経緯をたどった。