バルセロナは日曜日のラ・リーガでレバンテと対戦するが、その完璧な成績は世界中のサッカーファンの心をつかんでいる。フリックの指導の下、バルセロナは止められない強さを見せており、全コンペティションで開幕から5試合全勝を記録している。数字の上でもその支配ぶりは際立っており、チームは驚異の22得点を挙げる一方で、失点はわずか3にとどまっている。しかしフリックは、クラブの現在の好調ぶりを巡る高揚感が、選手たちが仕事をやり遂げる前に自分たちへの賛辞を信じ始めれば、危険な集中力の欠如につながりかねないことを十分に理解している。

フリックはすぐさま現実的な見方でその熱気を和らげ、トップレベルのサッカーでは状況がどれほど早く変わり得るかを選手たちに思い起こさせた。「サッカーでは物事が非常に速く変わることを分かっている。今の状況を楽しめているのはいいことだと思う。この姿勢から何かを変えてしまえば、我々は間違った方向に進むことになる。それは望んでいないことだ」とフリックは語った。