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「状況は非常に速く変わり得る」。ハンジ・フリック監督がレバンテ戦を前に、好調バルセロナに厳しい警告を発した
完璧さを前にしても強度を維持すること
バルセロナは日曜日のラ・リーガでレバンテと対戦するが、その完璧な成績は世界中のサッカーファンの心をつかんでいる。フリックの指導の下、バルセロナは止められない強さを見せており、全コンペティションで開幕から5試合全勝を記録している。数字の上でもその支配ぶりは際立っており、チームは驚異の22得点を挙げる一方で、失点はわずか3にとどまっている。しかしフリックは、クラブの現在の好調ぶりを巡る高揚感が、選手たちが仕事をやり遂げる前に自分たちへの賛辞を信じ始めれば、危険な集中力の欠如につながりかねないことを十分に理解している。
フリックはすぐさま現実的な見方でその熱気を和らげ、トップレベルのサッカーでは状況がどれほど早く変わり得るかを選手たちに思い起こさせた。「サッカーでは物事が非常に速く変わることを分かっている。今の状況を楽しめているのはいいことだと思う。この姿勢から何かを変えてしまえば、我々は間違った方向に進むことになる。それは望んでいないことだ」とフリックは語った。
- AFP
攻撃陣のスターたちによる圧巻のパフォーマンス
バルセロナの爆発的なスタートをけん引しているのは、間違いなく前線だ。ラミネ・ヤマルとラフィーニャが最高の状態でプレーしており、この2人は相手守備陣の破壊に大きく貢献している。チャンピオンズリーグのフェイエノールト戦で記録した5得点に加え、バレンシア、ラージョ・バジェカーノ、エルチェ相手の圧倒的なパフォーマンスでも、その存在感は際立っている。とりわけヤマルは急成長を続けており、過去のシーズンに比べてはるかに決定力を増したチームの創造性の中心であることを証明している。
ただ、フリック監督は個の輝きが、毎週変わらず継続される集団としての労働倫理に支えられなければならないと考えている。「このレベルでプレーできていることを非常にうれしく思っているが、これを毎試合示さなければならないことも分かっている」とフリック監督は語った。「私たちには素晴らしいクオリティーがあると分かっているが……私たちがやっていることの中にも重要なものがある。強度を高く保ち、集中し、アクティブでいられる時、それは私たちにとって重要だ」
欧州での夢と国内での支配力
目下の焦点はレバンテ戦で勝ち点3を確保することにあるが、クラブのより大きな野心も常に意識されている。バルセロナは2015年以降、チャンピオンズリーグ制覇から遠ざかっており、欧州サッカーの頂点への返り咲きを目指す強い思いは、ロッカールームでもフロントでもはっきりと感じられる。
フリックは、欧州のタイトルがファンにとって究極の目標であり続けていることを認めつつ、国内での成功もクラブ首脳陣にとって譲れない優先事項だと強調した。「ファンやバルセロナの人々と話したが、今年はチャンピオンズリーグで優勝しなければならない。もちろん、これは我々にとって夢であり、これを勝ち取ることが目標だ」とフリックは付け加えた。
- (C)Getty images
歴史的な3冠達成へ大統領が後押し
チャンピオンズリーグに加え、スペイン1部で支配的な地位を維持するという重要な課題もある。バルセロナには、ラ・リーガ3連覇を達成するチャンスがあり、それはライバルのレアル・マドリーに対する国内での優位の時代をさらに強固なものにする偉業となる。フリックは、クラブ会長ジョアン・ラポルタがリーグの重要性について非常に強く語っており、実現すれば「3連覇」はこのプロジェクトにとって重要な節目になると捉えていることを明かした。
この過密日程を乗り切る中で、コーチングスタッフとクラブ上層部の連携はかつてないほど高まっているようだ。「会長もラ・リーガが重要だと言っていた。ラ・リーガを3年連続で制することができれば、本当に素晴らしいことになる」とフリックは述べた。
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