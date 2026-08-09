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「状況は非常に明確だ」 ディエゴ・シメオネがフリアン・アルバレスの移籍報道を巡り、アーセナルとバルセロナにメッセージ
ソウルで揺るがぬシメオネ
シメオネ監督はアルバレスの将来について明確な一線を引き、ソウルでの記者会見でアトレティコ・マドリーに売却の考えがないことを改めて強調した。プレミアリーグへの移籍やラ・リーガの国内ライバルへの移籍を巡る騒がしさがある中でも、26歳の去就についてクラブ首脳陣の考えは完全に一致していると、このアルゼンチン人指揮官は強調した。
「状況は非常に明確だ。クラブは決断を下しており、そのことは［アトレティコのCEO］ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが非常によく説明していた」と、シメオネ監督はプレミアリーグの強豪マンチェスター・シティとのプレシーズン親善試合を前に報道陣に語った。「スポーツ面から言えば、フリアンのような選手がいることを我々は非常にうれしく思っている。そしてスポーツ面において、彼が成長を続け、改善を続け、この2年間で我々に与えてくれたものを再びチームにもたらしてくれるよう、我々は彼を助けていくつもりだ。それは非常に大きなものだった。
「前例もある。［アントワーヌ］グリーズマンで何が起きたかはすでに見てきた。スポーツ面から、我々が果たすべきように仕事をし、この2年間そうしてきたように助けていく以外の道はないと私は考えている」
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バルセロナとアーセナルが厳戒態勢に
アーセナルのミケル・アルテタ監督は、2022年ワールドカップ優勝メンバーを以前から高く評価しており、攻撃陣強化に向けて同選手をロンドン北部へ迎え入れる可能性を積極的に探ってきた。アーセナルはヴィニシウス・ジュニオールの獲得を逃したことで看板級のFWを切望しているが、マドリードでは大きな壁にぶつかっている。
そうしたスペインの二大クラブ間に冷え込んだ空気があるにもかかわらず、バルセロナのスポーツディレクターであるデコは同選手の代理人フェルナンド・イダルゴと会談を行った。首都で極秘裏に行われたこの協議は、バルセロナがアルバレスは自分たちのユニフォームを着ることを切望していると考えているため、取引を存続させる意図があった。
財政的な障壁と契約解除条項
この取引の資金面における調整は、カタルーニャのクラブにとって依然として大きな障壁となっている。報道によれば、バルセロナはマンチェスター・シティのロドリら他のターゲットの獲得も追っていることから、厳しい財務規制の制約によってアルバレスの獲得は事実上不可能だと考えているという。
ギル・マリンは、かかる費用について非常に率直な姿勢を示しており、このFWを獲得する唯一の方法は、天文学的な5億ユーロ（4億2850万ポンド）の契約解除金を支払うことだと述べた。「私の考えは明確であり、クラブの意思も明確だ。我々はこのことを選手本人とその代理人、そしてバルサの会長にも明確に伝えている」とギル・マリンは語った。
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アルバレスが新たな挑戦を望む理由
アルバレス本人も、環境を変えたいという思いを隠してはいない。2026年ワールドカップでアルゼンチンがオーストリアに2-0で勝利した後、アルバレスは自身の不満を公にし、アトレティコでのサイクルが自然な形で終わりを迎えたと感じていることを示した。
「話す必要がある人たちとは話したし、みんなにとって最善なのは移籍だ。自分の夢をかなえたい」とアルバレスは語った。それでも、この訴えにもかかわらず、シメオネとヒル・マリンは動じていないようで、選手がトレーニングに戻った際にはプロ意識を保つことを期待している。
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