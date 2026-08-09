「状況は非常に明確だ」　ディエゴ・シメオネがフリアン・アルバレスの移籍報道を巡り、アーセナルとバルセロナにメッセージ

シメオネ監督はアルバレスの将来について明確な一線を引き、ソウルでの記者会見でアトレティコ・マドリーに売却の考えがないことを改めて強調した。プレミアリーグへの移籍やラ・リーガの国内ライバルへの移籍を巡る騒がしさがある中でも、26歳の去就についてクラブ首脳陣の考えは完全に一致していると、このアルゼンチン人指揮官は強調した。

「状況は非常に明確だ。クラブは決断を下しており、そのことは［アトレティコのCEO］ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが非常によく説明していた」と、シメオネ監督はプレミアリーグの強豪マンチェスター・シティとのプレシーズン親善試合を前に報道陣に語った。「スポーツ面から言えば、フリアンのような選手がいることを我々は非常にうれしく思っている。そしてスポーツ面において、彼が成長を続け、改善を続け、この2年間で我々に与えてくれたものを再びチームにもたらしてくれるよう、我々は彼を助けていくつもりだ。それは非常に大きなものだった。

「前例もある。［アントワーヌ］グリーズマンで何が起きたかはすでに見てきた。スポーツ面から、我々が果たすべきように仕事をし、この2年間そうしてきたように助けていく以外の道はないと私は考えている」