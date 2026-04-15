LFCのアルネ・スロット監督も「状況は深刻だが、どの程度かは判断が難しい」と語った。水曜日に追加検査を行う予定だ。

「選手を失うのは今シーズン何度も経験しているが、エキティケにとっては特にこの時期に辛い」と語った。

エキティケは28分、ソボスライへパスを出した後、ボールを蹴って滑り、転倒。すぐに踵を押さえ、治療中でも首を横に振った。

倒れた彼を相手選手も慰め、アクラフ・ハキミとウィリアン・パチョは治療中に手を握った。

長期離脱が避けられず、フランス代表としてのワールドカップ出場も絶望的となった。30分後にはモハメド・サラーが交代で入った。