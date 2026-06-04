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Ryan Tolmich

翻訳者：

「状況は変わった」――USMNTのスター、ジオ・レイナは2026年ワールドカップで過去の疑問を払拭し、新たな物語を切り拓こうとしている

アメリカ合衆国
ジョバンニ・レイナ
特集＆コラム
Analysis
ワールドカップ

GOALはジオ・レイナにインタビューし、彼の評判、カタール大会以降の成長、そして今回のワールドカップが周囲の評価を一変させるチャンスである理由を聞いた。

アトランタ発――この3年半でジオ・レイナは、言い回しを変えて同じ話を繰り返す“超能力”を身につけた。メディアの前に立つたび、2022年W杯、フォーム、フィットネス、けが、態度、評判といった話題がぐるぐると回る。彼はそのループから抜け出せずにいる。

その結果、ここ数年のレイナの話題は繰り返しばかりだ。2022年ワールドカップ、コンディション、フィジカル、怪我、姿勢、周囲の評価……すべてが何度も語られてきた。だが、同じ質問に答え続けるのは誰だって疲れる。話題を変える時が来たのだ。特に、その中心人物が変わったなら。

だからこそ、レイナは別の話題を語る準備ができている。前を向く準備ができている。2度目のワールドカップを控える今、彼は「かつての自分」ではなく「今の自分」について語りたい。では、その切り口とは何か？ それは複雑でありながら単純だ。レイナの物語は進化した。彼はただ、世界がそれに気づくのを待っている。

「4歳年をとった。それは本当に大きな違いだ」と彼はGOALに語る。「ただの4年ではない。19歳から23歳へ。多くの人にとって、この年齢こそが大人になる時期だと思う。 成長した点は多岐にわたるから一つに絞るのは難しいけど、そう、今こうしてここにいる以上、この瞬間を楽しみにしているんだ。

「その瞬間にいると一歩引いて考えるのは難しいけど、もちろん、状況は変わった」

だからこそ、人生を変える夏を前に、レイナが新たなページをめくるのにこれ以上のタイミングはない。彼は前に進んだ。今なら、周囲も一緒に前へ進めるだろう。変わりを示せれば、新しい章が待っている。

「すべては、毎日自分を支えてくれる周囲の素晴らしい仲間たちのおかげだ」と彼は言う。「もちろん、自分自身の中から湧き上がってきたものもある」

ワールドカップが迫り、23歳になったレイナは準備万端。物語の幕開けだ。

  • Gio Reyna USMNTGetty Images

    評判の問題

    ある時、レイナはスクロールするのをやめた。インスタグラムをスマホから削除し、その時間を家族と話したり、愛犬と過ごしたり、代表チームメイトとPGAツアーの映像を見たりするのに充てた。 スクロールしていると、目に入ってくる情報が増え、自分の名前が取り沙汰される場面も後を絶たない。

    この3年半、彼の評判は何度も議論され、あらゆる角度から分析されてきた。人々が最も知りたいのは、彼が本当にソーシャルメディアで言われるような人物なのかということだ。報道された出来事はすべて真実なのか。彼は健康なのか。自信はあるのか。人々は彼を好んでいるのか。彼はそれを気にかけているのか。まだ証明すべきことがあると感じているのか。すべてが噂通りなのか。

    「一部は事実だ」と彼は認める。どんな話も時とともに膨らみ、思いがけない方向へ進む。それでも始まりは事実だった。それ以外？ 笑って済ませる価値がある。

    「僕を取り巻く噂の多くは、短気だの態度に問題だのというものだ」とレイナは言う。

    しかし、続けて微笑む。「このチームの多くの選手に聞いてみれば分かると思うが、確かにピッチ上では、時として僕が短気な面を見せる瞬間はあるよ」

    ただし、それは従来の「短気」ではない。この言葉は否定的に使われるが、カタールでの一週間、彼は確かに行き過ぎた。今、彼はその言葉の意味を取り戻そうとしている。「短気」は消え、「情熱的」が代わって現れた。小さな変化だが、重要だ。

    「このスポーツで成功するには、そういう要素が必要なんだと思う」と彼は言う。繰り返しになるが、彼のエゴと情熱はプロになって以来、常に議論の的だ。「自発的な意欲、飢え、情熱が必要だ。突き進まなきゃいけない。でも、ピッチを離れたら？ 僕はとても落ち着いて、理性的だと思うよ」

    現実を受け入れることも理性だ。レイナは自分の現実を知っている。2022年のワールドカップを今も持ち出す人は多い。あの出来事を基にキャリアを定義する人もいる。人生は変わっても、あの章は消えない。

    それでも、それを乗り越えることはできる。すべてがうまくいけば、その影は薄れるかもしれない。だが、評判はそう簡単に消えない。レイナもそれを理解している。

    「チームにとって、僕は以前人々が思っていたほど問題児じゃないと確信しているよ」と彼は笑いながら言う。「おそらくあの出来事が原因でそう思われているだけだけど、僕はチームプレーヤーだ。この仲間たちと一緒にいるのが楽しい。コーチたちにとっても、人々が思っているほど僕は厄介者じゃないはずだ。

    「毎日練習に来ればみんなが注目すると思うかもしれないけど、そんなことはない。僕は普通で、ただベストを尽くしてチームを助けたいだけだ」

    レイナが繰り返し強調するように、彼にとって米国代表（USMNT）はすべてだ。幼少期から代表を愛するよう育てられ、その思いは一度も冷めたことがない。彼にとってこれは、単なるプログラムや地位、サッカーチームではない。もっと深い意味を持つのだ。

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  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    レイナがUSMNTでどんな役割なのか

    レイナとジョー・スカリーの友情は、いくら強調してもしすぎることはない。妻とともにドルトムントからデュッセルドルフへ移り、ボルシア・メンヒェングラートバッハでスカリーと再会した。レイナはこの変化をポジティブに語る。デュッセルドルフは活気に満ち、ドルトムントより大都市の雰囲気だ。同じチームにスカリーがいることも心強い。

    この絆が、レイナが米国代表でも居心地の良さを感じられる要因の一つだ。他にも理由はある。彼は13、14歳の頃からブレンデン・アーロンソンと親交があり、クリス・リチャーズとも同じだ。その後、新しい仲間も加わった。クリス・ブレイディは比較的新しいメンバーだが、今年3月にはゲーム『クラッシュ・ロワイヤル』でレイナ、スカリー、アーロンソンと対戦することに夢中になっていた。メンバー同士は皆、互いを知り尽くしている。 誰もが思い出を持ち、チームに溶け込んでいる。

    そんなレイナはチーム内でどんな存在なのか。本人は「静かなタイプ」と語る。ピッチ上で起こす旋風や報道陣の注目とは裏腹に、チーム内では控えめだ。

    「自分はかなり落ち着いていると思う」と彼は言う。「ピッチ外では誰とでも話すけど、部屋で一番声が大きいタイプじゃない。でもチームでは結構好かれていると思う。クリス・リチャーズやタイラー・アダムス、ウェストン・マッケニーみたいに、どこでも一番多く話すタイプではないけどね」

    長年にわたり、USMNTの選手たちは「兄弟愛」を語り、2022年W杯や2024年コパ・アメリカ、2025年ネーションズリーグの苦境を乗り越えてきた。レイナは、その原動力はチームと仲間への思いだと語る。

    「以前、雰囲気の違うチームにいたこともある。特にクラブではそうだった。でもここUSMNTでは、全員が仲良く、確執がなくて、全員がチームメイトとの時間を楽しんでいる。それがこのチームに戻りたくなる理由だ」

    ピッチでも互いのために戦う姿は明らかだ」

    そして、レイナがUSMNTのユニフォームを着てピッチに立つたびに結果を出すのは偶然ではない。その事実が、今夏の大会に向けて大きな意味を持つ。

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    「特別な」才能

    この1年、米国代表のポチェッティーノ監督はレイナについて頻繁に問われた。昨年3月、初めて彼を観察した際、監督は「身体面でチームメイトに追いつく課題がある」と指摘。それ以来、彼はこの23歳を「特別な存在」と称え、全力で支援し続けている。

    レイナは今シーズン、ボルシア・メンヒェングラートバッハでリーグ戦510分しか出場していなかったが、ポチェッティーノは彼をワールドカップ代表に選出した。出場機会が限られていても、11月の代表戦では得点とアシストを記録。セネガル戦では先発し、今夏もスタメンの可能性が残る。

    保証はないが、レイナには何かがある。ポチェッティーノはそれを見抜いている。

    「私は全員を信頼しているが、彼には特に信頼を寄せている」とポチェッティーノは語った。「彼が試合に出場するとは断言しないが、彼はチームに貢献できる。彼は一味違う選手であり、類まれな才能の持ち主だからだ。そして、チームには彼のような選手が必要だと考えている」

    それでも代表では39試合9得点6アシストを記録し、公式戦ではその半数をマークしている。 代表39試合で9得点6アシストを記録し、そのうち8得点は公式戦で生まれた。

    「ジョーダン・モイス・レイナは、多くの選手が見えないものを見られる選手だ」と、2023年にUSMNTに加入して以来、彼の多くのアシストを受け取ってきたフォラリン・バログンは語る。「練習の初期段階からその才能を目にしてきた。彼のような選手は、そばにいてほしい」。 誰もが彼の存在を喜んでいる」

    では、レイナはどのようにしてそれを実現しているのか？ 長い間試合から遠ざかった後、どのようにしてスイッチを入れ直すのか？

    「心の底では、自分の能力と、ピッチに立つたびに何ができるかを本当に信じている」と彼は語る。「もちろん、出場時間が20分程度だと分かっている時は、そう簡単ではない。だから、試合ごとのリズムは重要だし、キャリアの次のステップへ進むために、まさにそこを見据えているんだ」

    レイナは最近、その「ステップ」についてよく考える。昨夏、キャリア再起のためグラッドバッハへ移籍し、一歩を踏み出した。秋にはパラグアイ戦で得点、ウルグアイ戦でアシストを記録し、代表でのチャンスを掴んだ。ここ数週間も、一生に一度の機会を得るにふさわしい歩みを重ねている。

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    「何か特別なことをしたいんです」

    ワールドカップ開幕まであと数日。周囲の騒ぎは大きくなる一方だが、レイナは長年の経験で雑音を遮断する術を身につけている。今回もソーシャルメディアは遮断し、耳にするのは妻や両親が選んだ情報だけだ。議論や論争が絶えないのはこの世界の常だと理解している。見出しを書く記者たちが役割を果たすように、レイナのような「見出しの主役」もまた、その役目を果たしている。

    代表発表の日、彼はコネチカットで妻と過ごし、スムージーを買った後、緊張で家に帰れず車の中で電話を待った。呼び出し音が鳴り、緊張は喜びと期待に変わった。

    それでも、代表入りが発表されたとき、世間の反応が単純一様になるはずがないと彼は理解していた。反応は複雑になるだろう。物事はいつも複雑なのだ。

    「ピッチに立ってプレーするだけの単純な話じゃない。そうだったらいいのに。選手なら皆、そう思うはずだ。この試合は私たち全員にとって大きな意味を持つ」

    自国開催ゆえの重圧は確かにあるが、開催地に関わらずW杯には大きな重みがある。

    「ワールドカップの夏だ」とレイナは言う。「チーム全体のエネルギーが高まっているのが分かる。セネガル戦でも示したように、僕たちはこの夏を当然のものとしては受け流さない。何か特別なことを成し遂げたいんだ。」

    この夏は個人にもチームにも特別な瞬間になる。サッカーが米国に根付き、人生と遺産を永遠に変える夏になるだろう。

    この夏は、レイナがファンに再び認められ、ゴールと赦し、暗い記憶を吹き飛ばす輝かしい瞬間で埋め尽くされるかもしれない。世界が彼について語る新しい物語が生まれる夏になるかもしれない。

    レイナは、信じてくれた人にも見限った人にも、そして何よりも自分自身の誇りのために結果を残したいと語る。

    「多くの人々のために成し遂げたい」と彼は言う。「でも、誰よりも自分のために。これがずっとやりたかったことだから。次のステップに進めると心から信じている。コンディションを維持するため、ピッチ外でもいろいろやっているんだ。

    「与えられた才能を最大限に活かしたい。このワールドカップがそのきっかけになれば」

    その日が来るまで、レイナには encore 多くの質問が寄せられるだろう。多くは同じ問いかもしれない。それでも、今こそ本当に重要な問いに向き合う時だ。レイナが次に何をするのか――答えは、もうすぐ明かされる。

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