「状況は変わった」――USMNTのスター、ジオ・レイナは2026年ワールドカップで過去の疑問を払拭し、新たな物語を切り拓こうとしている

アトランタ発――この3年半でジオ・レイナは、言い回しを変えて同じ話を繰り返す“超能力”を身につけた。メディアの前に立つたび、2022年W杯、フォーム、フィットネス、けが、態度、評判といった話題がぐるぐると回る。彼はそのループから抜け出せずにいる。
その結果、ここ数年のレイナの話題は繰り返しばかりだ。2022年ワールドカップ、コンディション、フィジカル、怪我、姿勢、周囲の評価……すべてが何度も語られてきた。だが、同じ質問に答え続けるのは誰だって疲れる。話題を変える時が来たのだ。特に、その中心人物が変わったなら。
だからこそ、レイナは別の話題を語る準備ができている。前を向く準備ができている。2度目のワールドカップを控える今、彼は「かつての自分」ではなく「今の自分」について語りたい。では、その切り口とは何か？ それは複雑でありながら単純だ。レイナの物語は進化した。彼はただ、世界がそれに気づくのを待っている。
「4歳年をとった。それは本当に大きな違いだ」と彼はGOALに語る。「ただの4年ではない。19歳から23歳へ。多くの人にとって、この年齢こそが大人になる時期だと思う。 成長した点は多岐にわたるから一つに絞るのは難しいけど、そう、今こうしてここにいる以上、この瞬間を楽しみにしているんだ。
「その瞬間にいると一歩引いて考えるのは難しいけど、もちろん、状況は変わった」
だからこそ、人生を変える夏を前に、レイナが新たなページをめくるのにこれ以上のタイミングはない。彼は前に進んだ。今なら、周囲も一緒に前へ進めるだろう。変わりを示せれば、新しい章が待っている。
「すべては、毎日自分を支えてくれる周囲の素晴らしい仲間たちのおかげだ」と彼は言う。「もちろん、自分自身の中から湧き上がってきたものもある」
ワールドカップが迫り、23歳になったレイナは準備万端。物語の幕開けだ。