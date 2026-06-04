「状況は変わった」――USMNTのスター、ジオ・レイナは2026年ワールドカップで過去の疑問を払拭し、新たな物語を切り拓こうとしている

ある時、レイナはスクロールするのをやめた。インスタグラムをスマホから削除し、その時間を家族と話したり、愛犬と過ごしたり、代表チームメイトとPGAツアーの映像を見たりするのに充てた。 スクロールしていると、目に入ってくる情報が増え、自分の名前が取り沙汰される場面も後を絶たない。

この3年半、彼の評判は何度も議論され、あらゆる角度から分析されてきた。人々が最も知りたいのは、彼が本当にソーシャルメディアで言われるような人物なのかということだ。報道された出来事はすべて真実なのか。彼は健康なのか。自信はあるのか。人々は彼を好んでいるのか。彼はそれを気にかけているのか。まだ証明すべきことがあると感じているのか。すべてが噂通りなのか。

「一部は事実だ」と彼は認める。どんな話も時とともに膨らみ、思いがけない方向へ進む。それでも始まりは事実だった。それ以外？ 笑って済ませる価値がある。

「僕を取り巻く噂の多くは、短気だの態度に問題だのというものだ」とレイナは言う。

しかし、続けて微笑む。「このチームの多くの選手に聞いてみれば分かると思うが、確かにピッチ上では、時として僕が短気な面を見せる瞬間はあるよ」

ただし、それは従来の「短気」ではない。この言葉は否定的に使われるが、カタールでの一週間、彼は確かに行き過ぎた。今、彼はその言葉の意味を取り戻そうとしている。「短気」は消え、「情熱的」が代わって現れた。小さな変化だが、重要だ。

「このスポーツで成功するには、そういう要素が必要なんだと思う」と彼は言う。繰り返しになるが、彼のエゴと情熱はプロになって以来、常に議論の的だ。「自発的な意欲、飢え、情熱が必要だ。突き進まなきゃいけない。でも、ピッチを離れたら？ 僕はとても落ち着いて、理性的だと思うよ」

現実を受け入れることも理性だ。レイナは自分の現実を知っている。2022年のワールドカップを今も持ち出す人は多い。あの出来事を基にキャリアを定義する人もいる。人生は変わっても、あの章は消えない。

それでも、それを乗り越えることはできる。すべてがうまくいけば、その影は薄れるかもしれない。だが、評判はそう簡単に消えない。レイナもそれを理解している。

「チームにとって、僕は以前人々が思っていたほど問題児じゃないと確信しているよ」と彼は笑いながら言う。「おそらくあの出来事が原因でそう思われているだけだけど、僕はチームプレーヤーだ。この仲間たちと一緒にいるのが楽しい。コーチたちにとっても、人々が思っているほど僕は厄介者じゃないはずだ。

「毎日練習に来ればみんなが注目すると思うかもしれないけど、そんなことはない。僕は普通で、ただベストを尽くしてチームを助けたいだけだ」

レイナが繰り返し強調するように、彼にとって米国代表（USMNT）はすべてだ。幼少期から代表を愛するよう育てられ、その思いは一度も冷めたことがない。彼にとってこれは、単なるプログラムや地位、サッカーチームではない。もっと深い意味を持つのだ。