状況はさらに複雑化。レアル・マドリードのスター選手は岐路に立たされている。

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、カマヴィンガはサンティアゴ・ベルナベウに残り、スタメンの座を取り戻したいと明確に示している。そのため、マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリードとこのフランス人MFの獲得交渉を一切行っていない。

マンチェスター・ユナイテッドはカゼミーロの退団で中盤補強を検討し、カマヴィンガを候補の一人と見なしているが、本人が移籍を希望しない限り交渉は進めないという。

23歳の彼は2025-2026シーズンに期待外れの成績に終わったが、本来のパフォーマンスを取り戻し、新監督ジョゼ・モウリーニョの信頼を得ようとしている。

ロマーノ氏は、レアル・マドリードが給与総額削減のためカマヴィンガの売却に反対していないと指摘したが、本人が残留を希望しているため移籍交渉は進んでいない。

関連記事：ムバッペの復帰時期とレアルの移籍動向…モウリーニョ、アロンソの悲劇を免れる

