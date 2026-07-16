状況はさらに複雑化。レアル・マドリードのスター選手は岐路に立たされている。

夏の移籍市場が活況を呈する中、レアル・マドリードの複数選手にビッグクラブからの関心が集まり、将来をめぐる憶測が膨らんでいる。
レアル・マドリードでの去就が未定のフランス代表MFエドゥアルド・カマヴィンガには、マンチェスター・ユナイテッドが関心を示している。
夏の移籍市場が活況を呈する中、レアル・マドリードの複数選手にビッグクラブからの関心が集まり、将来をめぐる憶測が膨らんでいる。
レアル・マドリードでの去就が未定のフランス代表MFエドゥアルド・カマヴィンガには、マンチェスター・ユナイテッドが関心を示している。
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、カマヴィンガはサンティアゴ・ベルナベウに残り、スタメンの座を取り戻したいと明確に示している。そのため、マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリードとこのフランス人MFの獲得交渉を一切行っていない。
マンチェスター・ユナイテッドはカゼミーロの退団で中盤補強を検討し、カマヴィンガを候補の一人と見なしているが、本人が移籍を希望しない限り交渉は進めないという。
23歳の彼は2025-2026シーズンに期待外れの成績に終わったが、本来のパフォーマンスを取り戻し、新監督ジョゼ・モウリーニョの信頼を得ようとしている。
ロマーノ氏は、レアル・マドリードが給与総額削減のためカマヴィンガの売却に反対していないと指摘したが、本人が残留を希望しているため移籍交渉は進んでいない。
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スペイン人ジャーナリストのルーベン・マルティンは、カマヴィンガの立場が複雑化していると指摘。選手は残留を希望し、モウリーニョ監督に自身の価値を証明しようとしている。
彼は「カマヴィンガの状況はますます複雑だ。本人は残留を希望し、モウリーニョに自分の価値を証明しようとしている。レアル・マドリードも安価での放出は拒否。クラブ内では移籍市場を注視しているが、いかなる金額でも手放すべきではないと考えている」と語った。
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