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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「特別な」選手、ラヤン・シェルキがバロンドール最有力候補に。マンCのプレイメーカーは、バカリ・サニャに「ブラジルのショーマン」を想起させる。

ラヤン・シェルキ
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

バカリ・サニャは、マンチェスター・シティのライアン・シェルキが将来バロンドールを獲得する才能があると語る。元DFは、フランス人プレイメーカーの華麗なテクニックと創造性を、ブラジルのストリートサッカー選手に例えた。

  • サニャ、シェルキの才能と創造性を称賛

    サニャはオッズチェッカーのインタビューで、シェルキを欧州で最も期待される若手と絶賛。天性の技術と創造性でサポーターを魅了すると語った。元フランス代表でマンチェスター・シティのディフェンダーである彼は、リヨンのユース出身であるシェルキを「技術と想像力で守備を崩す稀有な攻撃 Talent」と評価した。

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    サニャはシェルキをブラジルのストリートサッカー選手に例えた

    サニャは、シェルキの独創的で自由奔放なプレースタイルが、多くの現代のアカデミー出身選手と一線を画すと語る。

    「シェルキは特別な存在だ」とサニャは語る。「彼のプレーを見れば、ショーマンであることがわかる。観客全員を楽しませる選手だ。スタジアムでこの才能を生で観たいと思わせる。 創造性に富み、自然体で、いつも笑顔でプレーする点が素晴らしい。局面を切り開ける技術を持ち、そんな選手は多くない」

    彼のプレーを見ればストリート育ちだとわかる。ドリブルやボールタッチはブラジル人選手を思わせる。私はストリート出身の選手が好きだ。あれこそ純粋なスキルだからだ。彼は将来バロンドールを取れる才能があり、まだ若いので時間もある。

  • コンパニがグアルディオラの後任候補に挙げられている。

    サニャは、シティの将来とペップ・グアルディオラの後任について語った。彼は、バイエルン・ミュンヘンを率いる元シティ主将ヴィンセント・コンパニが理想の後任だと考える。

    「ヴィンセント・コンパニが適任だ」とサニャは語る。「彼は元キャプテンで、クラブを愛し、ロビーニョに次ぐ大型補強の一人だった。母クラブに呼び戻すのは自然の流れだ」

  • Newcastle United v Manchester City - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    市は熾烈なタイトル争いに注力している

    将来のスターや長期計画が議論される中でも、シティは今シーズンに集中している。グアルディオラ率いるチームは、2ポイント差で首位アーセナルを追うプレミアリーグのタイトルレース真っ最中。リーグ戦のボーンマス戦前に、土曜にはFAカップ決勝でチェルシーと戦う。

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