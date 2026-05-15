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「特別な」選手、ラヤン・シェルキがバロンドール最有力候補に。マンCのプレイメーカーは、バカリ・サニャに「ブラジルのショーマン」を想起させる。
サニャ、シェルキの才能と創造性を称賛
サニャはオッズチェッカーのインタビューで、シェルキを欧州で最も期待される若手と絶賛。天性の技術と創造性でサポーターを魅了すると語った。元フランス代表でマンチェスター・シティのディフェンダーである彼は、リヨンのユース出身であるシェルキを「技術と想像力で守備を崩す稀有な攻撃 Talent」と評価した。
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サニャはシェルキをブラジルのストリートサッカー選手に例えた
サニャは、シェルキの独創的で自由奔放なプレースタイルが、多くの現代のアカデミー出身選手と一線を画すと語る。
「シェルキは特別な存在だ」とサニャは語る。「彼のプレーを見れば、ショーマンであることがわかる。観客全員を楽しませる選手だ。スタジアムでこの才能を生で観たいと思わせる。 創造性に富み、自然体で、いつも笑顔でプレーする点が素晴らしい。局面を切り開ける技術を持ち、そんな選手は多くない」
彼のプレーを見ればストリート育ちだとわかる。ドリブルやボールタッチはブラジル人選手を思わせる。私はストリート出身の選手が好きだ。あれこそ純粋なスキルだからだ。彼は将来バロンドールを取れる才能があり、まだ若いので時間もある。
コンパニがグアルディオラの後任候補に挙げられている。
サニャは、シティの将来とペップ・グアルディオラの後任について語った。彼は、バイエルン・ミュンヘンを率いる元シティ主将ヴィンセント・コンパニが理想の後任だと考える。
「ヴィンセント・コンパニが適任だ」とサニャは語る。「彼は元キャプテンで、クラブを愛し、ロビーニョに次ぐ大型補強の一人だった。母クラブに呼び戻すのは自然の流れだ」
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市は熾烈なタイトル争いに注力している
将来のスターや長期計画が議論される中でも、シティは今シーズンに集中している。グアルディオラ率いるチームは、2ポイント差で首位アーセナルを追うプレミアリーグのタイトルレース真っ最中。リーグ戦のボーンマス戦前に、土曜にはFAカップ決勝でチェルシーと戦う。