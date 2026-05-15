サニャは、シェルキの独創的で自由奔放なプレースタイルが、多くの現代のアカデミー出身選手と一線を画すと語る。

「シェルキは特別な存在だ」とサニャは語る。「彼のプレーを見れば、ショーマンであることがわかる。観客全員を楽しませる選手だ。スタジアムでこの才能を生で観たいと思わせる。 創造性に富み、自然体で、いつも笑顔でプレーする点が素晴らしい。局面を切り開ける技術を持ち、そんな選手は多くない」

彼のプレーを見ればストリート育ちだとわかる。ドリブルやボールタッチはブラジル人選手を思わせる。私はストリート出身の選手が好きだ。あれこそ純粋なスキルだからだ。彼は将来バロンドールを取れる才能があり、まだ若いので時間もある。