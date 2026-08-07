モナコのルイス監督は、移籍への関心が高まる中で、FWバログンを残留させたいという強い意向を公に示した。25歳のアメリカ代表FWには、移籍市場が閉まる前に多数のクラブが関心を示すと見られている。バログンはワールドカップで際立った活躍を見せ、大舞台でのインパクトあるパフォーマンスによって注目を集めた。

クラブと代表の両方で見せた印象的なパフォーマンスにより、複数の欧州クラブが警戒を強めている。移籍を巡る憶測が高まっているにもかかわらず、モナコは重要なFWを引き留める決意だ。ルイス監督は、このアメリカ人ストライカーを新シーズンの陣容に不可欠な存在と考えている。