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「特別な選手」――シャビ・アロンソは、コール・パーマーを軸にチェルシーのチームを築くと誓った。
統計が目を引く中、パーマーは遠隔でイングランドの試合を見守る。
トゥヘル監督率いるイングランド代表がアルゼンチンとのワールドカップ準決勝に臨む一方、パーマーはテレビで仲間たちの試合を見守るしかない。代表で14試合2得点を記録するミッドフィールダーの彼は、意外にも今大会の代表から外された。
代わりに彼はアロンソ監督の下でプレシーズントレーニングに集中。アロンソ監督はBBCスポーツに、パーマーへの期待を語った。2023年9月にマンチェスター・シティからチェルシーに移籍したパーマーは、チームに不可欠な存在だ。これまで131試合に出場し、54ゴール32アシストを記録している。
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特別な才能を中心にチームを築くことを誓う
アロンソ監督は、トレーニング場でパーマーと過ごした最初の数日間、大きな熱意を示した。昨季10位で欧州カップ戦出場を逃したチェルシーだが、監督はチームに成長の土台があると確信している。アロンソ監督は、パーマーの独自性を生かし、スタンフォード・ブリッジに戦術革命を起こしたいと考えている。
「数日間一緒に過ごしたが、彼は前向きな姿勢でチームに加わり、サッカーを楽しみたいと語った」とアロンソは話した。「彼は特別な選手で、独特の質を持つ。彼を中心にチームを築き、才能を引き出せれば、成功に近づくと確信している。」
タイトル獲得でスタンフォード・ブリッジの序列を突破する
チェルシーは国内リーグで苦戦しているが、パーマーは2024-25シーズンのカンファレンスリーグと2025年のクラブワールドカップで優勝し、欧州タイトルを獲得している。
再編されたスポーツ部門の下、アロンソはさらにトロフィーを加えたいと意気込む。彼は「マネージャー」として5人のスポーツディレクターと協力し、パーマーを支える人材獲得を進める。クラブの移籍戦略を自身のピッチ上のビジョンと一致させ、チェルシーを再びタイトル争奪へ導く決意だ。
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ブルーズの次はどうなるのか？
チェルシーはプレミアリーグ開幕前に親善試合を行い、プレシーズン準備を進める。アロンソ監督は主力プレイメーカーを軸に戦術を浸透させ、同時に選手層を絞る。ファンは、この新体制が「ブルーズ」をトップ4へ導き、タイトルをもたらすか注目している。
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