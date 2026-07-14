アロンソ監督は、トレーニング場でパーマーと過ごした最初の数日間、大きな熱意を示した。昨季10位で欧州カップ戦出場を逃したチェルシーだが、監督はチームに成長の土台があると確信している。アロンソ監督は、パーマーの独自性を生かし、スタンフォード・ブリッジに戦術革命を起こしたいと考えている。

「数日間一緒に過ごしたが、彼は前向きな姿勢でチームに加わり、サッカーを楽しみたいと語った」とアロンソは話した。「彼は特別な選手で、独特の質を持つ。彼を中心にチームを築き、才能を引き出せれば、成功に近づくと確信している。」