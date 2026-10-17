Anadolu Agency
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「特別な少年！」フリック監督、ヤマルがベティス戦に備える中、バルサにエル・クラシコへ気を取られないよう警告
フリック監督、難敵ベティスとの一戦に向け徹底した集中を要求
バルセロナのハンジ・フリック監督は、パリ・サンジェルマンとレアル・マドリーとの今後の対戦に気を取られるのは大きな過ちだと選手たちに警告した。リーグ首位のバルセロナは土曜日、ラ・カルトゥハで3位のレアル・ベティスとの厳しいアウェー戦に臨む。
マヌエル・ペジェグリーニ監督率いるベティスは今季ホームで無敗を維持しており、近年は大きな進歩を見せている。
フリック監督は、セビージャで勝ち点3を獲得することがチームの唯一の優先事項だと強調した。
- AFP
好調のヤマル、監督が「特別」と評価
フリックは、10代の逸材ラミン・ヤマルの並外れた活躍を称賛した。さらに、若きウインガーが満足し、意欲を持ち続けられるようにする必要性を強調。試合前の記者会見で「彼は特別な選手だ」と語った。
「彼の出場時間は管理しなければならないが、大事なのは彼がプレーを楽しむことだ」
「今はそういう状態にあるし、それを途切れさせたくない」
ベティスのホームでの戦績と脅威に敬意
対戦相手を評価したフリック監督は、ペジェグリーニ監督の下でのベティスの選手個々の質と戦術面の成長を強調した。「彼らは自信に満ちており、ホームでの全試合に勝っている」と警戒した。
「1対1の場面で素晴らしい力を発揮する選手たちがいる。ここ数年でこれほど成長したのは驚くべきことだ」
「バルセロナは、これほど厳しい挑戦に立ち向かう力があることを、すでに示している」
- AFP
バルセロナ、今季11勝目を狙う
ラミン・ヤマルが絶好調で、主力選手たちもコンディションを取り戻しつつある中、バルセロナはラ・リーガ首位の座を固めることを目指す。
フリック監督率いるチームは、欧州での戦いや間近に迫るエル・クラシコに目を向ける前に、セビリアで自分たちのゲームプランを遂行したい考えだ。
全大会を通じて勝利の勢いを維持するためにも、バルセロナにとってベティス戦で集中力を保つことが重要となる。
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