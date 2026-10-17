バルセロナのハンジ・フリック監督は、パリ・サンジェルマンとレアル・マドリーとの今後の対戦に気を取られるのは大きな過ちだと選手たちに警告した。リーグ首位のバルセロナは土曜日、ラ・カルトゥハで3位のレアル・ベティスとの厳しいアウェー戦に臨む。

マヌエル・ペジェグリーニ監督率いるベティスは今季ホームで無敗を維持しており、近年は大きな進歩を見せている。

フリック監督は、セビージャで勝ち点3を獲得することがチームの唯一の優先事項だと強調した。