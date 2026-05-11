特別なジェスチャーで！ヴィニシウス・ジュニオールが「エル・クラシコ」でバルサファン挑発。ジョアン・カンセロ、サッカー史に名を残す。

この象徴的な行為は、レアル・マドリードが歴史上15度欧州制した記憶を示す。この数字に、カタルーニャのクラブは及ばない。

ヴィニシウス・ジュニアがこうした行動で注目されるのは初めてではない。CLラウンド16第2戦マンチェスター・シティ戦でも22分にPKを決め、ファンを挑発した。

その後、コーナーフラッグ付近でニヤリと笑い、拳を顔の前でこすり合わせながら「泣け」とジェスチャーをし、笑いながら立ち去った。