前半、ボールに触れるたびにブーイングを浴びていたブラジル人選手は、ついに限界を迎えた。スタンドに向かい、両手を上げて指で「15」と示した。
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特別なジェスチャーで！ヴィニシウス・ジュニオールが「エル・クラシコ」でバルサファン挑発。ジョアン・カンセロ、サッカー史に名を残す。
この象徴的な行為は、レアル・マドリードが歴史上15度欧州制した記憶を示す。この数字に、カタルーニャのクラブは及ばない。
ヴィニシウス・ジュニアがこうした行動で注目されるのは初めてではない。CLラウンド16第2戦マンチェスター・シティ戦でも22分にPKを決め、ファンを挑発した。
その後、コーナーフラッグ付近でニヤリと笑い、拳を顔の前でこすり合わせながら「泣け」とジェスチャーをし、笑いながら立ち去った。
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ヴィニシウスは以前から挑発的な態度を見せていた
この仕草には複数の背景がある。ヴィニシウスは、2025年2月にレアルがアウェーでマンチェスターと対戦した際、ファンから受けた嘲笑的な歓迎を皮肉っていた。 当時、シティファンはロドリがバロンドールにキスする巨大横断幕を掲げ、オアシスの歌詞「Stop Crying Your Heart Out」を引用してヴィニシウスを挑発した。
ヴィニシウスは2024年のバロンドールでロドリに敗れ、所属クラブも式典参加をキャンセルするほど不満を露わにしていた。
カンセロがサッカー史に名を刻む
このクラシコは2つの特別な記録を生んだ。バルセロナのジョアン・カンセロは、欧州主要5リーグのうち4つで優勝した史上初の選手となった。
2020/21シーズンにユヴェントスでスクデット、翌年にはマンチェスター・シティで優勝、さらに12ヶ月後にはバイエルン・ミュンヘンでタイトルを獲得した。
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レヴァンドフスキ、ついに選りすぐりの仲間入りを果たす
しかしカンセロのタイトル数はまだレヴァンドフスキには及ばない。バルサを去る可能性もあるポーランド人選手は、欧州トップ5リーグで通算13回目のタイトルを獲得した。彼はBVBで2回、バイエルンで8回、バルサで3回リーグ優勝を経験している。
この記録を達成したのは、ライアン・ギグス、マヌエル・ノイアー、トーマス・ミュラーだけである。
レアル・マドリードの最高額移籍
選手 合計 ジュード・ベリンガム 2023年、ボルシア・ドルトムントから1億2700万ユーロで加入 エデン・アザール 2019年、チェルシーFCから1億2080万ユーロで加入 ガレス・ベイル 2013年、トッテナム・ホットスパーから1億100万ユーロで加入