この象徴的な行為には、レアル・マドリードが歴史上で獲得した15の欧州タイトルを思い出させるメッセージが込められている。この数字に、カタルーニャのクラブは遠く及ばない。

ヴィニシウスがこうした行動で注目されるのは初めてではない。CLラウンド16第2戦マンチェスター・シティ戦でも22分のPK後、ファンを挑発した。

その後、コーナーフラッグ付近でニヤリと笑い、拳を顔の前でこすり合わせながら「泣け」とジェスチャーし、笑いながら立ち去った。