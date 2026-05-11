前半、ボールに触れるたびにブーイングを受けたこのブラジル人選手は、ついに限界に達した。スタンドに向かい、両手を上げて指で「15」を示した。
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特別なジェスチャーで！ヴィニシウス・ジュニアが「エル・クラシコ」でバルサファン挑発。ジョアン・カンセロ、サッカー史に名を残す。
この象徴的な行為には、レアル・マドリードが歴史上で獲得した15の欧州タイトルを思い出させるメッセージが込められている。この数字に、カタルーニャのクラブは遠く及ばない。
ヴィニシウスがこうした行動で注目されるのは初めてではない。CLラウンド16第2戦マンチェスター・シティ戦でも22分のPK後、ファンを挑発した。
その後、コーナーフラッグ付近でニヤリと笑い、拳を顔の前でこすり合わせながら「泣け」とジェスチャーし、笑いながら立ち去った。
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ヴィニシウスは以前から挑発的な態度を見せていた
この仕草には複数の背景がある。ヴィニシウスは、2025年2月のアウェイ戦でマンチェスターのファンから受けた嘲笑的な歓迎を皮肉っていた。 当時、ファン席にはシティのMFロドリがバロンドールにキスする巨大横断幕が掲げられ、その横にはオアシスの歌詞「Stop Crying Your Heart Out」を引用し、「もう、そんな悲痛な泣き方はやめて」と書かれていた。
ヴィニシウスは2024年のバロンドールでロドリに敗れ、所属クラブもパリの式典参加をキャンセルするほど不満を露わにしていた。
カンセロがサッカー史に名を刻む
このクラシコは2つの特別な記録を生んだ。バルセロナのジョアン・カンセロは、欧州主要5リーグのうち4つで優勝した史上初の選手となった。
2020/21シーズンにユヴェントスでスクデット、翌年にはマンチェスター・シティで優勝、さらに12ヶ月後にはバイエルン・ミュンヘンでタイトルを獲得した。
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レヴァンドフスキ、ついに選り抜きの仲間入りを果たす
しかしカンセロのタイトル数はまだレヴァンドフスキには及ばない。バルサを去る可能性もあるポーランド人選手は、欧州トップ5リーグで通算13回目のタイトルを獲得した。彼はBVBで2回、バイエルンで8回、バルサで3回リーグ優勝を経験している。
この記録を達成したのは、ライアン・ギグス、マヌエル・ノイアー、トーマス・ミュラーだけである。
レアル・マドリードの史上最高額移籍
選手 合計 ジュード・ベリンガム 2023年、ボルシア・ドルトムントから1億2700万ユーロで加入 エデン・アザール 2019年、チェルシーFCから1億2080万ユーロで加入 ガレス・ベイル 2013年、トッテナム・ホットスパーから1億100万ユーロで加入