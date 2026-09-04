トーレスは、バルセロナ残留を延長するチャンスを断った末、5000万ユーロでPSGへの移籍を完了した。26歳の同選手は、2026年ワールドカップで際立った活躍を見せた後、フランスの首都へと移ることになった。ロベルト・レヴァンドフスキのシカゴ・ファイアー移籍を受け、バルセロナは今季、トーレスが攻撃をけん引すると見込んでいた。しかし、契約満了が近づく中、このFWは欧州王者として君臨するクラブで自らを試す道を選んだ。

このスペイン人選手は、すでにリーグ・アンで衝撃的なスタートを切っている。新天地の一員としてスタッド・レンヌ戦で途中出場した時点ではチームは0-2とビハインドを負っていたが、トーレスは後半に2得点を挙げ、デビュー戦で2-2の引き分けに持ち込んだ。







