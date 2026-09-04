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「特別なものになる」 フェラン・トーレスがバルセロナに警告、PSGのスターが「楽しみな」チャンピオンズリーグ再戦に向け準備へ
トーレス、PSGへの大型移籍が完了
トーレスは、バルセロナ残留を延長するチャンスを断った末、5000万ユーロでPSGへの移籍を完了した。26歳の同選手は、2026年ワールドカップで際立った活躍を見せた後、フランスの首都へと移ることになった。ロベルト・レヴァンドフスキのシカゴ・ファイアー移籍を受け、バルセロナは今季、トーレスが攻撃をけん引すると見込んでいた。しかし、契約満了が近づく中、このFWは欧州王者として君臨するクラブで自らを試す道を選んだ。
このスペイン人選手は、すでにリーグ・アンで衝撃的なスタートを切っている。新天地の一員としてスタッド・レンヌ戦で途中出場した時点ではチームは0-2とビハインドを負っていたが、トーレスは後半に2得点を挙げ、デビュー戦で2-2の引き分けに持ち込んだ。
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FW陣の補強でPSG移籍が一歩前進
トーレスは、カタルーニャを離れるという注目の移籍決断の動機を率直に語った。このアタッカーは、フランスの強豪との最初の話し合いが実際には今夏のワールドカップ前に始まっていたことを認めた。
「PSGとの接触はワールドカップ前から始まっていた」とトーレスは『World Soccer Talk』による引用で認めた。「彼らから連絡があり、話をした。その時点で、PSGのようなクラブでプレーしたいと思っていたので、私はすでに決心していた。欧州王者に加わるのだから、これは自分のキャリアにおける前進であり、とても誇りに思っている。
「PSGは今、欧州最高のチームだ。直近2度のチャンピオンズリーグを制している。そしてそれはライバルたちにさらなるプレッシャーを与える。僕たちは改善しなければならない。チャンピオンズリーグ3連覇を目指して挑戦する」
ルイス・エンリケとの再会が重要な役割を果たした
今回の移籍における重要な要因の一つは、PSGのルイス・エンリケ監督と再び一緒に仕事ができる機会だった。2人はスペイン代表で共に過ごした時期に強い信頼関係を築いていた。
「スペイン代表に来て以来、ルイス・エンリケは自分にとって父親のような存在だと、ずっと言ってきた」と彼は語った。「彼はいつも自分を信じてくれていた。自分がPSGと契約するよう信じてくれた。彼はいつも自分に大きな自信を与えてくれたし、今季はそれに報いたい」
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大規模なバルセロナ再会へ期待高まる
運命は早くも、トーレスを古巣との対戦へ導いている。2026-27シーズンのチャンピオンズリーグのリーグフェーズ組み合わせ抽選で、PSGはバルセロナと同組となり、10月20日にパルク・デ・プランスで注目の一戦が実現する。スペイン代表のトーレスは感情のこもる機会になると予想しつつも、PSGの欧州制覇3連覇に貢献することへ完全に集中している。
「バルセロナ戦は特別なものになる」とトーレスは述べた。「彼らとは4年半にわたってチームメートだった。自分にとってもチームにとっても、とても楽しみな試合になる。PSGとバルセロナの試合はいつだって特別だ。勝利を目指すが、どうなるか見てみよう」
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