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「特別なものだ！」 ラファエル・レオン、クリスティアーノ・ロナウドの象徴的な背番号7を受け継いだ後の思いを明かす
レアオが背番号7を継承へ
レオンは、ポルトガルの象徴的な背番号7を着用した後に味わった圧倒的な感情について明かした。この伝説的なユニフォームは最近、ロナウドが代表キャンプを離脱したことで空き番となっていた。
注目を浴びる中、レオンは木曜日のUEFAネーションズリーグでの一戦で、この伝説の番号を身にまとった。この変更は明らかにチームを勢いづけ、ポルトガルはデンマークに4-2で勝利した。
普段は代表で背番号17を着けているガラタサライのアタッカーにとって、ポルトガルサッカー史上最も有名な背番号を受け継ぐ機会が与えられた。常にその伝説的なFWを敬愛してきた選手にとって、これは非常に大きな瞬間だった。
- Getty Images Sport
幼い頃の憧れへの敬意
バロンドールを5度受賞した選手の後を継ぐのは決して簡単なことではない。それでもレオンはその責任を受け入れた。この才能あふれるFWにとって、自身のヒーローと強く結びついた背番号のユニフォームを着ることは、この上ない栄誉だった。
デンマーク戦での見事な勝利後、レオンは「7番を着けるのは僕にとって特別なことだった。クリスティアーノは子どもの頃からずっと僕のアイドルだったからね」と説明。「僕の子どもたちも7日に生まれたので、本当にうれしい」と続けた。
「ベストを尽くした」
ポルトガル代表の背番号7が持つ重みは、いくら強調してもし過ぎではない。それは前例のない長年にわたる国際舞台での成功を象徴している。レオンは、ピッチ上でロナウドの存在に代わってこの番号を背負うことに伴う期待を十分に理解していた。
「この番号、このユニフォームを尊重できるよう、ベストを尽くした」とレオンは語った。
- AFP
ポルトガルの前進へ
ロナウドが現在の代表合宿を離れたことで、レオンはポルトガルの次戦でもその背番号を着け続ける可能性が高い。首位に立つジョルジェ・ジェズス監督のチームは、日曜日にノルウェーと対戦する際、連勝記録の維持を目指す。
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