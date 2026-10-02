レオンは、ポルトガルの象徴的な背番号7を着用した後に味わった圧倒的な感情について明かした。この伝説的なユニフォームは最近、ロナウドが代表キャンプを離脱したことで空き番となっていた。

注目を浴びる中、レオンは木曜日のUEFAネーションズリーグでの一戦で、この伝説の番号を身にまとった。この変更は明らかにチームを勢いづけ、ポルトガルはデンマークに4-2で勝利した。

普段は代表で背番号17を着けているガラタサライのアタッカーにとって、ポルトガルサッカー史上最も有名な背番号を受け継ぐ機会が与えられた。常にその伝説的なFWを敬愛してきた選手にとって、これは非常に大きな瞬間だった。