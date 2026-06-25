物議を醸すフレンキー・デ・ヨングは、デクラン・ライスやヴィティーニャと同格か？ 批判に反論する彼を見た元オランダ代表が、バルセロナMFの課題を語る。

この洗練された29歳の選手をそのカテゴリーに分類することに、多くの人が納得している。というのも、彼の最高のプレーの多くは見過ごされがちだからだ。彼は、アーセナルのスター選手ライス처럼常に動き回るタイプでもなければ、パリ・サンジェルマンやポルトガル代表のプレイメーカー、ヴィティーニャのようにボール保持時に相手陣地を深く攻め込むタイプでもない。

それでも彼はチーム全体の利益のために役割を果たす。母国で自分を過小評価し続ける人々に対し、こう語っている。「多くの人はサッカーを理解していない。試合は見るが、本質を見抜けていないのだ。悪いことではない。誰もが語れるのは良いことだ。だが、事実だ。

『自分はスルーパスを出さない』と言う人もいるが、それは事実ではない。彼らは単に試合を見ていないだけだ。状況や判断の瞬間によって変わる。スルーパスは出せるが、状況次第ではGKに捕まることもある。それを理解するのは難しいと感じる人もいるだろう。 いつかじっくり話し合いたい。相手の走り方次第でもある。

「オランダでは選手をもっと評価していいと思う。批判は構わないが、大げさになりすぎる傾向がある」