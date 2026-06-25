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物議を醸すフレンキー・デ・ヨングは、デクラン・ライスやヴィティーニャと同格か？ 批判に反論する彼を見た元オランダ代表が、バルセロナMFの課題を語る。
デ・ヨングの反論
この洗練された29歳の選手をそのカテゴリーに分類することに、多くの人が納得している。というのも、彼の最高のプレーの多くは見過ごされがちだからだ。彼は、アーセナルのスター選手ライス처럼常に動き回るタイプでもなければ、パリ・サンジェルマンやポルトガル代表のプレイメーカー、ヴィティーニャのようにボール保持時に相手陣地を深く攻め込むタイプでもない。
それでも彼はチーム全体の利益のために役割を果たす。母国で自分を過小評価し続ける人々に対し、こう語っている。「多くの人はサッカーを理解していない。試合は見るが、本質を見抜けていないのだ。悪いことではない。誰もが語れるのは良いことだ。だが、事実だ。
『自分はスルーパスを出さない』と言う人もいるが、それは事実ではない。彼らは単に試合を見ていないだけだ。状況や判断の瞬間によって変わる。スルーパスは出せるが、状況次第ではGKに捕まることもある。それを理解するのは難しいと感じる人もいるだろう。 いつかじっくり話し合いたい。相手の走り方次第でもある。
「オランダでは選手をもっと評価していいと思う。批判は構わないが、大げさになりすぎる傾向がある」
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ライス並みの実力：デ・ヨングがさらに伸びるには？
オンラインサッカーベッティング会社10betの代表で元オランダ代表FWハッセルバインクは、地味なプレーが続くデ・ヨングが過小評価されているとの質問にこう答えた。「彼は優れた選手で、オランダ代表にとって欠かせない存在だ。 ただ、デクラン・ライスほどではないと感じる。イングランドで毎週ライスを観ている一方で、デ・ヨングはそうではないからだ。
「今回のワールドカップで彼が見せたプレーを見ると、もう少し素早くボールを動かす必要がある。ボールを保持しすぎている印象だ。とはいえ、彼はゲームを深く理解する最高レベルの選手だ。」
デ・ヨングがマンチェスター・ユナイテッドからの移籍オファーを断った理由
デ・ヨングはバルセロナで7年間プレーし、297試合に出場してラ・リーガを3度制した。彼はカタルーニャ残留を選び続けた。
マンチェスター・ユナイテッドは長年獲得を画策したが、成功しなかった。この決断はキャリア最良だったのか。プレミアとリーガでプレーしたハッセルバインクはこう語る。 「彼は心の底ではアヤックスの選手だ。アヤックスは常にバルセロナに特別な思い入れがある。ヨハン・クライフの歴史があるからこそ、両クラブには強い絆がある。
「彼はアヤックス時代から早くから中心選手だったし、結局バルセロナを選ぶのは必然だった。バルセロナで成功すれば、誰だってできるだけ長くいたいと思う。その後、どんなクラブからオファーが来ても、それ以上のレベルや大きなクラブを見つけるのは難しい。だから彼にとっては、最初からバルセロナが運命だったのだと思う。」
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2026年ワールドカップの試合日程：オランダの次戦はチュニジア戦
デ・ヨングは現在、2026年ワールドカップの代表活動中であり、オランダ代表は第2戦でスウェーデンに5-1と大勝し勢いを取り戻した。初戦では日本と2-2の引き分けに終わっている。
ベスト32進出はほぼ確実だが、木曜にカンザスシティで行われるチュニジアに勝てばグループF首位が確定する。軽傷を抱えるデ・ヨングは無理を避けたいとしており、この試合での出場時間は不透明だ。