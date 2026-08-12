米国への入国を拒否されたことを受け、UEFAは当初W杯の主審に予定されていたオマル・アルタンを、UEFAスーパーカップの審判に任命した。アルタンは水曜夜、ザルツブルクで行われるチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンとヨーロッパリーグ優勝のアストン・ビラによる一戦を裁く。
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物議を醸したW杯敗退後、主審オマル・アルタンがUEFAから大きな栄誉を受ける
アルタン（34）は「非常に優れた若手でありながら、すでに経験豊富な審判で、アフリカサッカー連盟の最高レベルの大会でその実力を証明してきた。サッカーは人々を結びつけるためにあり、UEFAはオマルと、彼にこのような名誉ある任命をもたらした卓越した審判としての資質に敬意を示したい」と、6月の割り当て発表の際にUEFA会長アレクサンデル・チェフェリンが語っていた。
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テロリストとのつながり？ FIFA審判アルタン、W杯への入国を拒否される
アフリカ年間最優秀審判に2025年に選ばれたアルタンは、国際サッカー連盟（FIFA）からW杯の担当審判に指名されていたが、マイアミの空港で米当局によって入国を拒否された。
ニューヨーク・タイムズの取材に対し、このソマリア人審判は「必要な書類も、すべて」そろっていたと強調した。米国務省の報道官は火曜日、通信社AFPに対し、アルタンが「テロ組織のメンバーとみられる人物らとつながりがある」として、「米国への入国は認められない」と伝えた。
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