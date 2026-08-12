あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
Omar ArtanGetty Images

翻訳者：

物議を醸したW杯敗退後、主審オマル・アルタンがUEFAから大きな栄誉を受ける

UEFAスーパーカップ
ワールドカップ
パリ・サンジェルマン 対 アストン・ヴィラ
パリ・サンジェルマン
アストン・ヴィラ

FIFAが、所属審判の1人が疑わしい理由でアメリカへの入国を拒否されるのを何もせず見ている一方で、ほかならぬUEFAが独自の形でいくらかの埋め合わせを行った。

米国への入国を拒否されたことを受け、UEFAは当初W杯の主審に予定されていたオマル・アルタンを、UEFAスーパーカップの審判に任命した。アルタンは水曜夜、ザルツブルクで行われるチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンとヨーロッパリーグ優勝のアストン・ビラによる一戦を裁く。 

  • アルタン（34）は「非常に優れた若手でありながら、すでに経験豊富な審判で、アフリカサッカー連盟の最高レベルの大会でその実力を証明してきた。サッカーは人々を結びつけるためにあり、UEFAはオマルと、彼にこのような名誉ある任命をもたらした卓越した審判としての資質に敬意を示したい」と、6月の割り当て発表の際にUEFA会長アレクサンデル・チェフェリンが語っていた。

    • 広告
  • Referee Omar ArtanGetty

    テロリストとのつながり？ FIFA審判アルタン、W杯への入国を拒否される

    アフリカ年間最優秀審判に2025年に選ばれたアルタンは、国際サッカー連盟（FIFA）からW杯の担当審判に指名されていたが、マイアミの空港で米当局によって入国を拒否された。

    ニューヨーク・タイムズの取材に対し、このソマリア人審判は「必要な書類も、すべて」そろっていたと強調した。米国務省の報道官は火曜日、通信社AFPに対し、アルタンが「テロ組織のメンバーとみられる人物らとつながりがある」として、「米国への入国は認められない」と伝えた。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
UEFAスーパーカップ
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL