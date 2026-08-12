アフリカ年間最優秀審判に2025年に選ばれたアルタンは、国際サッカー連盟（FIFA）からW杯の担当審判に指名されていたが、マイアミの空港で米当局によって入国を拒否された。

ニューヨーク・タイムズの取材に対し、このソマリア人審判は「必要な書類も、すべて」そろっていたと強調した。米国務省の報道官は火曜日、通信社AFPに対し、アルタンが「テロ組織のメンバーとみられる人物らとつながりがある」として、「米国への入国は認められない」と伝えた。