「爆発寸前の雰囲気」：レアル・マドリードのロッカールームは「火薬庫」状態――アントニオ・リュディガーを巡る衝撃的な噂も

リュディガーにとって、これは最近での初めての失態ではない。直近ではバイエルンとの準々決勝第2戦で、ヨシプ・スタニシッチの証言によると、彼がスタニシッチに対して下品な侮辱を浴びせたという。 「たった一言、それも二度だけ。でも、彼が何と言ったかは本人に聞いてみればよい。もしかしたら、彼はそれを認める度量があるかもしれない！」とクロアチア人選手は意味深に語った。

一方、レアル首脳は今年初めにシャビ・アロンソから監督を引き継いだアルベロアの後任を探していると報じられている。 『The Athletic』によると、フロレンティーノ・ペレス会長はチームに規律を取り戻すためジョゼ・モウリーニョの招聘を望んでいるという。モウリーニョ本人は「レアル・マドリードの誰も連絡していない」と冷静にコメントした。

その他、フランス代表を退任したディディエ・デシャン、ユルゲン・クロップ、マッシミリアーノ・アッレグリも候補に挙げられている。