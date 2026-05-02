『ムンド・デポルティーボ』紙によると、レアル・マドリードのロッカールームは「爆発寸前」の緊張感に包まれており、収まる気配はない。
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「爆発寸前の雰囲気」：レアル・マドリードのロッカールームは「火薬庫」状態――アントニオ・リュディガーを巡る衝撃的な噂も
宿敵バルセロナ戦で優勝の可能性が消え、CL準々決勝でもバイエルンに敗れた。直近6試合で勝利は1度だけ。レアルは2年連続で無冠に終わる。
同記事は「レアルのロッカールームは火薬庫だ」と伝える。 選手間の対立は以前から噂され、アルヴァロ・アルベロア監督の采配への不満も一部で広がっている。今季限りで監督任期が終わる可能性が高い。キリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガムといったスター選手は、ここ数週間、互いに火種になるとささやかれている。
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レアル・マドリード：アントニオ・リュディガーが「冷静さを失った」と報じられている
金曜日、マルカ紙とAS紙はMFダニ・セバロスとアルベロアが口論になったと報じた。前日の2人だけの話し合いがエスカレートしたという。セバロスは今シーズン残りの期間、レアル監督と接触したくないとしている。
これに対しアルベロアは土曜の会見で「ロッカールームのことは外に出さない」とコメントした。
ESPNによると、数週間前にはアントニオ・リュディガーもチームメイトと衝突したが、クラブは公表を避けた。ムンド・デポルティーボは、リュディガーが「感情的になった」と伝えている。さらに、アルベロアとダニ・カルバハル、ラウル・アセンシオの間でも口論が発生したという。
レアル・マドリードのアルベロア、退団間近。後任はモウリーニョか。
リュディガーにとって、これは最近での初めての失態ではない。直近ではバイエルンとの準々決勝第2戦で、ヨシプ・スタニシッチの証言によると、彼がスタニシッチに対して下品な侮辱を浴びせたという。 「たった一言、それも二度だけ。でも、彼が何と言ったかは本人に聞いてみればよい。もしかしたら、彼はそれを認める度量があるかもしれない！」とクロアチア人選手は意味深に語った。
一方、レアル首脳は今年初めにシャビ・アロンソから監督を引き継いだアルベロアの後任を探していると報じられている。 『The Athletic』によると、フロレンティーノ・ペレス会長はチームに規律を取り戻すためジョゼ・モウリーニョの招聘を望んでいるという。モウリーニョ本人は「レアル・マドリードの誰も連絡していない」と冷静にコメントした。
その他、フランス代表を退任したディディエ・デシャン、ユルゲン・クロップ、マッシミリアーノ・アッレグリも候補に挙げられている。