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「爆撃の最中、彼に毛布をかけた！」 アルダ・トゥランが明かす、シャフタールの勇敢なチャンピオンズリーグでの勝ち点獲得の裏にあった衝撃の秘話
シャフタール、アイントホーフェンで貴重な勝ち点1を獲得
シャフタール・ドネツクは、UEFAチャンピオンズリーグ初戦でフィリップス・スタディオンに乗り込み、PSVアイントホーフェンと1-1で引き分けた。ベネズエラ人MFグレイケル・メンドーサが前半アディショナルタイムにウクライナ勢へ先制点をもたらし、後半開始直後にはセルジーニョ・デストがホームチームの同点弾を決めた。
シャフタールは終盤、オランダ王者の激しい攻勢をしのぎ切り、敵地で貴重な勝ち点1を手にした。
アルダ・トゥラン監督は、欧州でも最もアグレッシブなプレッシングを仕掛けるチームのひとつを相手に見せた、選手たちの戦術的規律と勇敢さを称賛した。
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トゥランが戦術的な大胆さと身体のポジショニングについて詳述
試合後に話したトゥランは、PSVの激しいマンツーマンのプレスをどう攻略するよう選手たちに指示したかを明かした。元バルセロナのMFは、相手ホームチームの強度をまねしようとするのではなく、自分たちのスタイルのサッカーをするようチームに促した。
また、PSVの最前線からのプレッシャーをかいくぐるために必要だった、具体的な斜めの動きや体の向きの修正についても強調した。
「選手たちにはこう伝えた。『PSVのようにプレーすれば、勝つことはできない』と」とトゥランは語った。「競争力を持つためには、自分たちのサッカーをしなければならなかった。相手はマンツーマンでプレスをかけてきたので、選手たちには正しい体の向きを取る必要があると警告した」
若きデビュー選手イサクの背景にある感情的な絆
トゥランはまた、チャンピオンズリーグデビューを果たした19歳MFイサクにまつわる胸を打つ個人的なエピソードも明かした。ともに仕事を始めて間もない頃、爆撃の最中にホテルのロビーでこの10代の選手に毛布をかけたことを振り返っている。
指揮官は、そのような逆境を乗り越えたことが、大一番となる欧州の夜に必要な強さを築く助けになったと強調した。
「イサクのことを考えると、スマートフォンに入っている1枚の写真を思い出す」とトゥランは明かした。「それは、私たちが爆撃を受けていた夜に撮られたものだ。ホテルのロビーで彼に毛布をかけた。私は彼に、戦う準備をしなければならないと伝えた」
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メンドーサ、夢のデビュー弾をかみしめる
得点者のメンドーサは、チャンピオンズリーグデビュー戦で見事なカーブシュートを決めたことへの喜びを語った。MFは、得点機を生み出した要因として、PSVの守備ライン間にあるハーフスペースを攻撃するよう求めたトゥランの戦術的指示を挙げた。
また、この大会の信じがたいほどの強度を認めつつ、今後の試合への期待も口にした。
「自分の感情を言葉にすることはできない」とメンドーサは付け加えた。「監督はいつも、ライン間のハーフスペースを攻撃するよう強調している。最も重要なのは、このペースを維持し、勝ち点を積み重ね続けることだ」
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