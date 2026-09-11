試合後に話したトゥランは、PSVの激しいマンツーマンのプレスをどう攻略するよう選手たちに指示したかを明かした。元バルセロナのMFは、相手ホームチームの強度をまねしようとするのではなく、自分たちのスタイルのサッカーをするようチームに促した。

また、PSVの最前線からのプレッシャーをかいくぐるために必要だった、具体的な斜めの動きや体の向きの修正についても強調した。

「選手たちにはこう伝えた。『PSVのようにプレーすれば、勝つことはできない』と」とトゥランは語った。「競争力を持つためには、自分たちのサッカーをしなければならなかった。相手はマンツーマンでプレスをかけてきたので、選手たちには正しい体の向きを取る必要があると警告した」