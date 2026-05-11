Getty
翻訳者：
爆弾処理班の任務後、チェルシーに救いの手？ アクセル・ディサシは、ウェストハムへのレンタル移籍で成果を上げ、「ブルーズが再び注目するだろう」と語った。
ディサシはマレスカに冷遇され、ロゼニオールによって放出された。
チェルシーは今シーズン、怪我の影響もありチームとして安定感を欠いている。スター選手を抱えながらメンバーが頻繁に入れ替わり、安定性と継続性が得られていない。
ピッチ外も混乱は同じで、2026年直後にマレスカ監督が解任され、後任ロゼニオール監督も23試合で退任、チームは欧州カップ戦圏外へ落ちた。
暫定指揮官カルム・マクファーレンは、リヴァプール戦（1-1）で6連敗を止め、FAカップ決勝進出も果たした。今夏、新監督が正式就任する予定だ。
- Getty
2023年のモナコからの移籍で、チェルシーはディサシにいくら支払ったのか
新監督の就任で選手は皆、白紙から再スタートを切る。これは、これまでチームから疎外されていた選手たちにもチャンスだ。ディサシもその一人。彼がチェルシーで最後にプレーしたのは2025年1月20日だった。
直後にアストン・ヴィラへレンタル移籍したが再び戦力外となり、2月にはロンドン市内を移動してウェストハムへ加入。レンタル期間中、ディサシは15試合に出場した。
降格は防げなかったが、穴だらけの守備陣を安定させるのに貢献した。実力は確かで、チェルシーは2023年に3850万ポンド（5200万ドル）を支払って獲得している。
ウェストハムへのレンタル移籍が、ディサシにチェルシーでの再出発をもたらすか。
ブルーズとの契約は2029年まで残っているため、スタンフォード・ブリッジで再起の機会は得られるのだろうか？この質問に対し、元ブルーズのサイドバックであるジョンソンは、BetMGM提供のGOAL独占インタビューで次のように語った。「彼にはチャンスがあった。しばらく在籍し、多くの試合に出場したが、期待に応えられなかった。
当時の監督たちからの信頼を失ったんだと思う。ウェストハムに移籍してからはチェルシー時代よりずっと良いパフォーマンスを見せている。プレッシャーが和らいだからかもしれないが、今は間違いなくプレッシャーがかかっている。
彼にはプレーする能力がある。だがトップレベルで通用するかは分からない。まだ若いし、今調子が上がっていれば、チェルシーも再評価するだろう」
- Getty
フランス代表選手が再び移籍する見込み
チェルシーは全選手が万全ならセンターバックが過剰だ。ディサシには不利で、クラブも彼を見限ったようだ。今夏、他クラブへの完全移籍が承認される方が現実的だ。
退団すれば、プレミア強豪で通算61試合に出場したことになる。フランス代表では5試合プレーしたが、現状では代表復帰は難しい。