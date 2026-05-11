チェルシーは今シーズン、怪我の影響もありチームとして安定感を欠いている。スター選手を抱えながらメンバーが頻繁に入れ替わり、安定性と継続性が得られていない。

ピッチ外も混乱は同じで、2026年直後にマレスカ監督が解任され、後任ロゼニオール監督も23試合で退任、チームは欧州カップ戦圏外へ落ちた。

暫定指揮官カルム・マクファーレンは、リヴァプール戦（1-1）で6連敗を止め、FAカップ決勝進出も果たした。今夏、新監督が正式就任する予定だ。