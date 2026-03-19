当初の衝撃にもかかわらず、アントニオは先週ついにアル・サイリヤでのデビューを果たし、アル・ドゥハイルに0-4で敗れた試合で70分強プレーした。しかし、アル・シャハニヤとの最近の試合中、治安情勢の厳しさが再び浮き彫りとなった。ドーハ全域で警報サイレンが鳴り響いたため、選手たちはピッチから退場させられ、試合は19分間中断された。

現地時間午後9時51分に国家緊急警報が発令されたことを受け、その夜中断されたカタール・スターズ・リーグの試合は3試合に上った。アントニオは、差し迫った脅威が解消されたことで、以前よりも安心感が増したと語り、「ここでは異常な事態に遭遇した経験がない。だからこそ、ここならかなり安全だと感じているんだ…ここなら大丈夫だし、安全だと確信できる」と述べた。







