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「爆弾が飛び交う中で炎が見えた」――カタール移籍を果たしたミハイル・アントニオが、イランでの戦いの「恐ろしい」実態を明かす
カタールでの生活は恐ろしいスタートとなった
ベテランのフォワードは、紛争が激化する中、ホテルの窓から目撃した凄惨な光景について語った。「デビュー戦を控えていたあの日は、本当に恐ろしい一日だった。爆弾の音が聞こえ、ホテルが揺れていた。それは本当に恐ろしい体験だった」とアントニオはtalkSPORTに語った。「窓の外を見ると、爆弾による炎が舞い上がっているのが見えた。私にとって、あれほど怖かった日は他にない」
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緊急警報により試合が中断
当初の衝撃にもかかわらず、アントニオは先週ついにアル・サイリヤでのデビューを果たし、アル・ドゥハイルに0-4で敗れた試合で70分強プレーした。しかし、アル・シャハニヤとの最近の試合中、治安情勢の厳しさが再び浮き彫りとなった。ドーハ全域で警報サイレンが鳴り響いたため、選手たちはピッチから退場させられ、試合は19分間中断された。
現地時間午後9時51分に国家緊急警報が発令されたことを受け、その夜中断されたカタール・スターズ・リーグの試合は3試合に上った。アントニオは、差し迫った脅威が解消されたことで、以前よりも安心感が増したと語り、「ここでは異常な事態に遭遇した経験がない。だからこそ、ここならかなり安全だと感じているんだ…ここなら大丈夫だし、安全だと確信できる」と述べた。
ウェストハム退団への不満
アントニオはまた、ウェストハムからの退団についても率直に語った。彼は323試合で83ゴールを挙げ、クラブ史上最多のプレミアリーグ得点記録を保持してチームを去った。彼は、2024年12月にアントニオが命にかかわる自動車事故に遭った直後にハマーズの指揮を執ったグラハム・ポッターが、チーム体制の刷新の一環として彼を放出することに熱心だったと主張した。
「主にグラハム・ポッターが推し進めたことだと感じました。彼は単に旧体制を一掃しようとしていたように思えます……私やアーロン・クレスウェル、ウラジミール・クーファル、エドソン・アルバレスといった、ロッカールームで主導権を握っていたベテラン選手たちを多く手放しました」とアントニオは語った。ポッターはその後、翌年9月にこのロンドンのクラブから解任された。
怪我とエゴを乗り越えて
中東への移籍に先立ち、アントニオはイングランドで新たなチームを探すという困難な時期を過ごしていた。ブレントフォードやレスターへの移籍が、コンディション面の懸念から破談となった後、トライアルでは「プライドを飲み込まなければならなかった」と彼は認めた。 「過去10年間、プレミアリーグで発揮してきた能力は今も健在だ」とアントニオはBBCスポーツに語った。「それは事実だ。どの監督も、一度トレーニングを共にするやいなや、契約書を差し出してきたのだから」
ジャマイカ代表のアントニオは、代表チームメイトのメイソン・ホルゲートに説得され、最終的にカタールでの短期契約に落ち着いた。フリーエージェントとしての紆余曲折を振り返り、彼はこう付け加えた。「エージェントは『トレーニングをして、フィットネスを証明しなければならない』と言った。 プライドを飲み込まなければならなかった。そうしてブレントフォードに行くことになったんだ。そこで2週間トレーニングをした」と語った。アントニオは最終的にアル・サイリヤに辿り着き、イングランドのスポットライトから離れた場所でキャリアを続けている。
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