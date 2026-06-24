「熱烈な支持者たち」：FCバイエルンもブンデスリーガのW杯スターに関心

矢のように速いヌサは左右両翼で攻撃を牽引できるため、ニューカッスルの求める条件に合致している。報道によると、ライプツィヒが新シーズンに向けた移籍で設定した最低売却価格は5000万ユーロだという。

ヌサは2024年夏、2100万ユーロの移籍金でクラブ・ブルッヘからRBライプツィヒへ移籍。昨季は公式戦35試合で9得点4アシストを記録した。

FCバイエルンも関心を示しているが、現時点では実現の可能性は低い。 FCBは左ウイングを探しているが、本命はPSVのモロッコ代表MFイスマエル・サイバリ（25）で、移籍金は5000万ユーロ前後と報じられている。

さらに、アイントラハト・フランクフルトからナサニエル・ブラウン（23）を5500万ユーロで、インテル・ミラノからセンターバックのヤン・オーレル・ビセック（25）も獲得する見込みで、ヌサに追加投資する余地はほとんどない。