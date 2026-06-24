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Falko Blöding

翻訳者：

「熱烈な支持者たち」：FCバイエルンもブンデスリーガのW杯スターに関心

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アントニオ・ヌサ
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FCバイエルンは、RBライプツィヒのノルウェー代表アントニオ・ヌサ（21）に注目している。

ニューカッスル・クロニクル』紙は、この攻撃的ウイングには「多くの獲得希望クラブ」があり、ドイツの最多優勝クラブもその1つだと報じた。ユヴェントス、トッテナム、クリスタル・パレス、ニューカッスルもヌサに関心を示しているという。

  • 言及されたクラブは今夏、まだ具体的な移籍の動きはない。しかしニューカッスルは彼を複数回視察。ドイツ代表ニック・ヴォルテマデの所属クラブは、攻撃的サイドを担う新戦力を急ぐ。

    理由は、数週間前に左ウイングのアンソニー・ゴードンを8000万ユーロでバルセロナへ放出したため。さらに、後継候補ビクター・ムニョス（22）もリヴァプールに奪われた。

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  • RB Leipzig v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    RBライプツィヒはアントニオ・ヌサの移籍金として5000万ユーロを要求している。

    矢のように速いヌサは左右両翼で攻撃を牽引できるため、ニューカッスルの求める条件に合致している。報道によると、ライプツィヒが新シーズンに向けた移籍で設定した最低売却価格は5000万ユーロだという。

    ヌサは2024年夏、2100万ユーロの移籍金でクラブ・ブルッヘからRBライプツィヒへ移籍。昨季は公式戦35試合で9得点4アシストを記録した。

    FCバイエルンも関心を示しているが、現時点では実現の可能性は低い。 FCBは左ウイングを探しているが、本命はPSVのモロッコ代表MFイスマエル・サイバリ（25）で、移籍金は5000万ユーロ前後と報じられている。

    さらに、アイントラハト・フランクフルトからナサニエル・ブラウン（23）を5500万ユーロで、インテル・ミラノからセンターバックのヤン・オーレル・ビセック（25）も獲得する見込みで、ヌサに追加投資する余地はほとんどない。

  • アントニオ・ヌサはノルウェー代表のレギュラー選手である

    現在、ヌサは米国・カナダ・メキシコで開催中のワールドカップにノルウェー代表として参加しており、市場価値をさらに高めるチャンスがある。ノルウェーはイラク戦4-1、セネガル戦3-2と開幕2連勝。金曜日の最終戦では準優勝国フランスと首位を争う。

    代表戦26試合目を迎えたヌサは、ステール・ソルバッケン監督（58）の下、2試合とも先発した。

  • FCバイエルンの最高額移籍

    選手ポジション移籍元移籍金
    ハリー・ケインフォワードトッテナム・ホットスパー2023年9500万ユーロ
    ルーカス・エルナンデスディフェンスアトレティコ・マドリード20198000万ユーロ
    ルイス・ディアス攻撃リヴァプールFC20257000万ユーロ
    マタイス・デ・リフトディフェンスユヴェントス20226700万ユーロ
    マイケル・オリゼ攻撃クリスタル・パレス20245300万ユーロ