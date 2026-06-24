『ニューカッスル・クロニクル』紙は、この攻撃的ウイングには「多くの獲得希望クラブ」があり、ドイツの最多優勝クラブもその1つだと報じた。ユヴェントス、トッテナム、クリスタル・パレス、ニューカッスルもヌサに関心を示しているという。
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「熱烈な支持者たち」：FCバイエルンもブンデスリーガのW杯スターに関心
言及されたクラブは今夏、まだ具体的な移籍の動きはない。しかしニューカッスルは彼を複数回視察。ドイツ代表ニック・ヴォルテマデの所属クラブは、攻撃的サイドを担う新戦力を急ぐ。
理由は、数週間前に左ウイングのアンソニー・ゴードンを8000万ユーロでバルセロナへ放出したため。さらに、後継候補ビクター・ムニョス（22）もリヴァプールに奪われた。
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RBライプツィヒはアントニオ・ヌサの移籍金として5000万ユーロを要求している。
矢のように速いヌサは左右両翼で攻撃を牽引できるため、ニューカッスルの求める条件に合致している。報道によると、ライプツィヒが新シーズンに向けた移籍で設定した最低売却価格は5000万ユーロだという。
ヌサは2024年夏、2100万ユーロの移籍金でクラブ・ブルッヘからRBライプツィヒへ移籍。昨季は公式戦35試合で9得点4アシストを記録した。
FCバイエルンも関心を示しているが、現時点では実現の可能性は低い。 FCBは左ウイングを探しているが、本命はPSVのモロッコ代表MFイスマエル・サイバリ（25）で、移籍金は5000万ユーロ前後と報じられている。
さらに、アイントラハト・フランクフルトからナサニエル・ブラウン（23）を5500万ユーロで、インテル・ミラノからセンターバックのヤン・オーレル・ビセック（25）も獲得する見込みで、ヌサに追加投資する余地はほとんどない。
アントニオ・ヌサはノルウェー代表のレギュラー選手である
現在、ヌサは米国・カナダ・メキシコで開催中のワールドカップにノルウェー代表として参加しており、市場価値をさらに高めるチャンスがある。ノルウェーはイラク戦4-1、セネガル戦3-2と開幕2連勝。金曜日の最終戦では準優勝国フランスと首位を争う。
代表戦26試合目を迎えたヌサは、ステール・ソルバッケン監督（58）の下、2試合とも先発した。
FCバイエルンの最高額移籍
選手 ポジション 移籍元 年 移籍金 ハリー・ケイン フォワード トッテナム・ホットスパー 2023年 9500万ユーロ ルーカス・エルナンデス ディフェンス アトレティコ・マドリード 2019 8000万ユーロ ルイス・ディアス 攻撃 リヴァプールFC 2025 7000万ユーロ マタイス・デ・リフト ディフェンス ユヴェントス 2022 6700万ユーロ マイケル・オリゼ 攻撃 クリスタル・パレス 2024 5300万ユーロ