ガゼッタ・デロ・スポルト：「ハミルトンにとって苦難の時は終わった。フェラーリはサー・ルイスと共に不振期を抜け出し、復活を祝っている。彼は再び世界に自分の力を示した。」

ラ・スタンパ紙：「王の帰還：ハミルトンは赤い人波の中で神のように称えられた。我々は長い間この日を待った。運命か、その日はバルセロナで訪れた。30年前、1996年6月2日、ミハエル・シューマッハがフェラーリと伝説を書き始めた場所だ。」

コリエレ・デロ・スポルト紙：「ハミルトンはフェラーリに馴染むのに1年かけた。だが世界へ本物の姿を再示するのは、わずか2時間だった。ファンは感動の涙を流している。」

コリエレ・デラ・セラ紙：「サー・ハミルトンはF1の王として帰還した。フェラーリでの苦難の初期を乗り越え、彼の個性と才能はさらに強まった。41歳でも衰えを知らない活力は、時を超えたチャンピオンの証だ。」

ラ・レプッブリカ紙：「41歳の闘士ハミルトンは、すべてを懸けて喜びを爆発させた。」

トゥットスポルト紙：「ハミルトンいればフェラーリはタイトルを争える。今季のタイトル争いはまだ白紙で、フェラーリは大幅に競争力を高めた。」