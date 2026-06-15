ルイス・ハミルトンは「煉獄」を抜け出し、「神のように」称えられ、「時代を超えたチャンピオン」と讃えられている。イタリアメディアは赤のマシンで初優勝したこの記録的チャンピオンを競って賛美し、他地域でも41歳の活躍が高く評価されている。
カタルーニャGPを制した各メディアの反応。
ルイス・ハミルトンは「煉獄」を抜け出し、「神のように」称えられ、「時代を超えたチャンピオン」と讃えられている。イタリアメディアは赤のマシンで初優勝したこの記録的チャンピオンを競って賛美し、他地域でも41歳の活躍が高く評価されている。
カタルーニャGPを制した各メディアの反応。
ガゼッタ・デロ・スポルト：「ハミルトンにとって苦難の時は終わった。フェラーリはサー・ルイスと共に不振期を抜け出し、復活を祝っている。彼は再び世界に自分の力を示した。」
ラ・スタンパ紙：「王の帰還：ハミルトンは赤い人波の中で神のように称えられた。我々は長い間この日を待った。運命か、その日はバルセロナで訪れた。30年前、1996年6月2日、ミハエル・シューマッハがフェラーリと伝説を書き始めた場所だ。」
コリエレ・デロ・スポルト紙：「ハミルトンはフェラーリに馴染むのに1年かけた。だが世界へ本物の姿を再示するのは、わずか2時間だった。ファンは感動の涙を流している。」
コリエレ・デラ・セラ紙：「サー・ハミルトンはF1の王として帰還した。フェラーリでの苦難の初期を乗り越え、彼の個性と才能はさらに強まった。41歳でも衰えを知らない活力は、時を超えたチャンピオンの証だ。」
ラ・レプッブリカ紙：「41歳の闘士ハミルトンは、すべてを懸けて喜びを爆発させた。」
トゥットスポルト紙：「ハミルトンいればフェラーリはタイトルを争える。今季のタイトル争いはまだ白紙で、フェラーリは大幅に競争力を高めた。」
デイリー・メール紙：「ルイスは最も大胆な夢を叶えている。ついに初勝利――フェラーリでの悪夢のような初年度を経て、ハミルトンにとってこれは救いとなった。彼はイギリス勢による1-2-3フィニッシュを牽引し、8度目のタイトルも射程圏内だ！」
テレグラフ紙：「ハミルトン、生まれ変わった。メルセデスの終盤や昨年のフェラーリで彼を見限った人々も、この7度目の王者がまだやれることを思い知った。」
ザ・サン紙：「ハマータイム！フェラーリ初勝利に涙、2年間の不振に終止符。」
デ・スタンダール紙：「ハミルトンの8度目のタイトルは突然現実になった。フェラーリ移籍は失敗と思われたが、31戦目で初勝利。41歳でも引退は話題にならず、タイトルへ十分射程圏。」
AD.nl：「バルセロナで歴史が生まれた。ルイス・ハミルトンとフェラーリ、ついに相性ぴったり。」
AS：「ハミルトンは歴史を刻んでいる。フェラーリでの勝利は別枠で、日曜に初勝利。彼はすでにF1の巨人であり、統計上は史上最高だった。しかし、今、新たなカウントが始まる。」