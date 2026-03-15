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「無能だが不正はしていない」――ポール・ティアニーがチェルシーの円陣に参加したことは、プレミアリーグの審判陣にとって「最悪の印象」を与えた
奇妙な試合前のショー
元プレミアリーグの審判員クラッテンバーグ氏は、『デイリー・メール』紙のコラムで、主審のティアニー氏の行動を非難した。クラッテンバーグ氏は試合前の光景に戸惑いを隠せず、次のように述べた。「チェルシーの選手団の真ん中に立ち、テレビカメラのレンズをまっすぐ見つめるポール・ティアニー氏の姿は、極めて奇妙であるだけでなく、審判としての見栄えも最悪だった」
彼は、この審判にはその状況を完全に回避する十分な機会があったと指摘した。「ティアニーにはチェルシーの選手たちを押し分けて通り抜ける機会が何度もあったが、彼はそれを許してしまった」とクラッテンバーグは述べ、さらに「彼のボディランゲージを見る限り、楽しんでいるように見えた」と付け加えた。元審判は、審判の通常の開始位置はセンターサークルのかなり外側であるべきだと指摘した。
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ニューカッスルの不満と印象
相手チームへの心理的影響は、クラッテンバーグにとって大きな論点であり、彼はアウェイチームが不満を抱くのも当然だと感じていた。その状況とそれが生み出す緊張感について振り返り、彼は次のように記している。「もし私がニューカッスルの選手だったら、彼がチェルシーの円陣の中にいるのを見て、動揺し、怒りを感じただろう。」
彼は、反則行為の疑いはないものの、その光景が激しい批判を招くことを強調した。「この国の審判は無能かもしれないが、腐敗しているわけではない。しかし、このような事態を許容すれば、望ましくない非難を招くことになる」とクラッテンバーグは主張した。さらに彼は、その場面でコール・パーマーが「身を乗り出して、ティアニーに抱きつくような仕草をした」ことについて、審判団はその行為が与える印象を極めて慎重に認識しなければならないと指摘した。
ペナルティをめぐる論争と戦術
この試合では、ニック・ウォルテメイドによるタックルを受けたコール・パーマーがPKを要求したが認められなかった件をはじめ、いくつかの物議を醸す場面があった。クラッテンバーグ主審はこの抗議を完全に退け、この場面について「ニック・ウォルテメイドによるパーマーへのタックルで、チェルシーにPKが与えられるべきだったとは思いません。 むしろパーマーにはダイビングでイエローカードが出るべきだった」。クラッテンバーグ主審は、その後リアム・ローゼニオール監督が抗議したことについて、「勝てなかった試合の前に起きた、あの恥ずかしいハドル騒動から目をそらすために、すべてを審判のせいにするという、典型的な監督のやり口に過ぎない」と示唆した。
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ティアニーは「傲慢すぎる」
結局のところ、この元審判は、基本的な試合運営のスキルが発揮されていれば、この一連の事態は容易に防げたはずだと考えている。クラッテンバーグは、簡単な解決策を指摘した。「ティアニーは、ただ道を譲るか、あるいはチェルシーの選手たちが自分を取り囲み始めたのを見たらすぐに彼らを押しのけるだけで、この事態をすべて回避できたはずだ。しかし彼は傲慢すぎて、そのどちらもできなかったのだ」。
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