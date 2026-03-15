「無能だが不正はしていない」――ポール・ティアニーがチェルシーの円陣に参加したことは、プレミアリーグの審判陣にとって「最悪の印象」を与えた

相手チームへの心理的影響は、クラッテンバーグにとって大きな論点であり、彼はアウェイチームが不満を抱くのも当然だと感じていた。その状況とそれが生み出す緊張感について振り返り、彼は次のように記している。「もし私がニューカッスルの選手だったら、彼がチェルシーの円陣の中にいるのを見て、動揺し、怒りを感じただろう。」

彼は、反則行為の疑いはないものの、その光景が激しい批判を招くことを強調した。「この国の審判は無能かもしれないが、腐敗しているわけではない。しかし、このような事態を許容すれば、望ましくない非難を招くことになる」とクラッテンバーグは主張した。さらに彼は、その場面でコール・パーマーが「身を乗り出して、ティアニーに抱きつくような仕草をした」ことについて、審判団はその行為が与える印象を極めて慎重に認識しなければならないと指摘した。