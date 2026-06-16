無料のシュナップスや禁止されたユニフォーム――こうした隠れたスポットが、米国でのワールドカップの雰囲気を盛り上げている。

「とてもワクワクしています」と、パブリックビューイングを主催する「ヒューストン・ハイチアンズ・ユナイテッド」共同創設者兼会長ジャン・ミシェルは語る。「これはヒューストンの歴史における素晴らしい瞬間です。ワールドカップを祝いたいのです」 会場はビアガーデンを併設する小さな醸造所。今日はハイチの国旗や青と赤の風船、テーブルクロスで飾られている。先着50名のファンには、シュナップス、ホイッスル、ロリポップ、クッキーが入ったギフトパックがプレゼントされる。

ハイチのストリートフードやビール、カクテルも用意され、ハイチのスーパーマーケットや美容室のバナーも掲出されている。ハーフタイムと試合後にはDJがハイチの音楽を流す。サッカーチーム「ハイチアン・サッカー・ユナイテッド」も共催団体として参加している。 多くの参加者はFIFAに禁止された代表ユニフォームを誇らしげに着ている。裾には1803年のヴェルティエの戦いを表すモチーフがあり、この戦いがフランスからの独立を導いた。この政治的メッセージを理由にFIFAはユニフォームの使用を禁じた。

1804年の独立でハイチは元奴隷が統治する世界初の国となった。しかし近年は自然災害や汚職、ギャングの抗争が相次ぎ、国は衰退。2021年にはジョベネル・モイーズ大統領が暗殺され、無政府状態が続く。 数十万人が国外へ逃れ、多くは米国へ渡った。戦闘で首都ポルトープランスのスタジアムも大きな損傷を受けた。代表チームはホームゲームを近隣の島で開催するしかない。1974年の予選敗退以来、2度目の本大会出場はだからこそ注目に値する。

フランス人の代表監督セバスチャン・ミニェは一度もハイチを訪れたことがない。選手たちは世界中に散らばり、1人はイラン、もう1人はエクアドルでプレーし、3人目のGKジョスエ・デュヴェルジェはドイツ5部コスモス・コブレンツに所属する。キュラソーを除けば、ハイチは大会最大のダークホースだ。