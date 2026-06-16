アメリカ・テキサス州ヒューストン北部のビアガーデン。太陽がゆっくり沈んでも、まだ酷暑が続く。巨大スクリーンではサッカーの試合が流れ、その前では2人の男性がキャンプ用椅子に座り、ほぼ同時にマイクへ絶え間なく叫ぶ。周囲の約200人が耳を傾け、試合に熱狂している。
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無料のシュナップスや禁止されたユニフォーム――こうした隠れたスポットが、米国でのワールドカップの雰囲気を盛り上げている。
騒ぎは興奮と同じくらい激しい。それもそのはず、彼らの代表チームは52年ぶりのワールドカップ初戦に臨んでいるのだ。カリブ海の故郷を離れ、スコットランドとの試合でサッカーのビッグステージに復帰するハイチの人々は、テレビから流れるアメリカの解説ではなく、自国の民俗文化を少しでも味わいたいと願っている。
そこで地元団体「ヒューストン・ハイチアンズ・ユナイテッド」が、クレオール語・フランス語・英語を交えた解説付きパブリックビューイングを企画した。 ドイツ語話者には暗号のように聞こえるが、米国には約85万人のハイチ系住民がおり、3万人以上がヒューストンに住む。
「ヒューストン・ハイチアンズ・ユナイテッド」にワールドカップの熱気が漂う
米国は歴史的に移民によって形作られてきた。安全や経済的向上を求める人々を古くから惹きつけてきた。 ドナルド・トランプ大統領は、移民税関捜査局（ICE）を活用し、この流れに歯止めをかけようとしている。現在、人口の約15％にあたる5000万人が海外生まれで、移民の子どもを含めるとその数は倍になる。
アメリカと異なり、サッカーは世界中で最も人気のあるスポーツの一つである。そのため、生まれながらにしてサッカー文化に親しんで育った人々が多数暮らしている。その多くは、移住先の国で開催されるワールドカップに出場する国々出身だ。筆頭は共催国のメキシコである。 コロンビアや韓国、ハイチなどのコミュニティも大きい。
特に大都市ではコミュニティ同士が結びつき、コンサートや会議、スポーツイベントを開催。たとえば「ヒューストン・ハイチアンズ・ユナイテッド」は、ワールドカップのパブリックビューイングも実施し、本場の雰囲気を味わえる場を提供している。
全体としてはボストンのスコットランド人コミュニティのように熱狂的に祝う例もあるが、大会の公的な存在感はスタジアムやファンゾーンに限定されている。2年前のドイツでの欧州選手権や、すべてが1都市で行われたカタールW杯のように、街全体が大会一色になることはない。
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ハイチは国外でワールドカップ出場権を獲得した
「とてもワクワクしています」と、パブリックビューイングを主催する「ヒューストン・ハイチアンズ・ユナイテッド」共同創設者兼会長ジャン・ミシェルは語る。「これはヒューストンの歴史における素晴らしい瞬間です。ワールドカップを祝いたいのです」 会場はビアガーデンを併設する小さな醸造所。今日はハイチの国旗や青と赤の風船、テーブルクロスで飾られている。先着50名のファンには、シュナップス、ホイッスル、ロリポップ、クッキーが入ったギフトパックがプレゼントされる。
ハイチのストリートフードやビール、カクテルも用意され、ハイチのスーパーマーケットや美容室のバナーも掲出されている。ハーフタイムと試合後にはDJがハイチの音楽を流す。サッカーチーム「ハイチアン・サッカー・ユナイテッド」も共催団体として参加している。 多くの参加者はFIFAに禁止された代表ユニフォームを誇らしげに着ている。裾には1803年のヴェルティエの戦いを表すモチーフがあり、この戦いがフランスからの独立を導いた。この政治的メッセージを理由にFIFAはユニフォームの使用を禁じた。
1804年の独立でハイチは元奴隷が統治する世界初の国となった。しかし近年は自然災害や汚職、ギャングの抗争が相次ぎ、国は衰退。2021年にはジョベネル・モイーズ大統領が暗殺され、無政府状態が続く。 数十万人が国外へ逃れ、多くは米国へ渡った。戦闘で首都ポルトープランスのスタジアムも大きな損傷を受けた。代表チームはホームゲームを近隣の島で開催するしかない。1974年の予選敗退以来、2度目の本大会出場はだからこそ注目に値する。
フランス人の代表監督セバスチャン・ミニェは一度もハイチを訪れたことがない。選手たちは世界中に散らばり、1人はイラン、もう1人はエクアドルでプレーし、3人目のGKジョスエ・デュヴェルジェはドイツ5部コスモス・コブレンツに所属する。キュラソーを除けば、ハイチは大会最大のダークホースだ。
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「このW杯予選が私たちに活力を与えてくれる」
ハイチはスコットランド戦で早々に失点したが、献身的に戦い、同点弾を何度も逃した。パブリックビューイングではジャン・ミシェルさんが山羊の角笛を吹き、幸運を祈ったが実らなかった。0－1で敗れたものの、ファンは熱狂的な内容に満足している。 ハイチにとって、このワールドカップは得点や勝利のためだけではない。国際社会に肯定的に見てもらうための舞台なのだ。
「多くの人はハイチに悪い印象を持っているし、問題も多いと知っている」とMFジャン＝リクナー・ベルガルドは大会前に語った。だからこそW杯出場は「国にも人にも家族にも良い影響を与える」と信じていた。初戦では、選手たちの奮闘と、現地で平和的に盛り上がる大勢のサポーターの姿が世界へ届けられた。 ハイチ国内で開かれた大規模で平和的なファンフェスティバルもまた、美しい光景だった。
「このW杯予選は、国が直面した困難の後に活力を与え、人々を前向きに結びつけている」とジャン・ミシェルは語った。その口調は政治家のようだった。「私たちは国を再建できる」。パブリックビューイングでは、帰還への願い――自分と代表チームの帰還――がマントラのように繰り返された。
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ハイチのサポーターは、米国から入国禁止措置を受けた。
金曜日のグループリーグ第2戦でハイチはブラジルと対戦する。この試合は世界最多優勝国との一戦であるだけでなく、ハイチにとって特に意味が大きい。自国代表が予選突破できなかった場合、多くのハイチ人は伝統的にブラジルを応援するからだ。 ヒューストン・ハイチアンズ・ユナイテッドは、この試合のパブリックビューイングを開催する予定だが、最終戦のモロッコ戦は開催しない。その試合はアトランタで行われ、多くのコミュニティメンバーが北東へ約11時間かけて生観戦に行く予定だからだ。
W杯のスタジアムでは、ハイチ代表は米国在住のコミュニティの応援にしか頼れない。 ハイチとイランのファンは入国禁止で、米国のハイチ人も本国送還の危機にある。それでも、彼らが米国に住むことで、W杯の熱気は保たれている。