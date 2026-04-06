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無敵の武器…バルセロナの呪文がアトレティコを待ち受ける

バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ
スペイン

ブログラナ、カップ戦での敗北の雪辱を誓う

スポティファイ・カンプ・ノウはバルセロナにとっての守護神となり、紙面上では、シメオネ監督率いるチームとのチャンピオンズリーグ対決における主要な武器の一つとなっている。

赤と青のチームが4ヶ月以上前の昨年11月22日にホームスタジアムへ戻って以来、バルサはホームで敗戦も引き分けも味わっていない。

ハンス・フリック監督率いるチームは、リーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、チャンピオンズリーグのいずれにおいても、1ポイントも譲っていない。

カタルーニャのチームは、来週水曜日にホームの利を活かし、チャンピオンズリーグでの前回の結果と同様に満足のいく結果を残すことを望んでいる。

  • 勝利のお守り

    カンプ・ノウではこれまでに、3つの大会で計14試合が開催された。チャンピオンズリーグでは、アイントラハト・フランクフルト（2-1）、コペンハーゲン（4-1）、ニューカッスル（7-2）との3試合が現地で観戦され、サポーターは大いに盛り上がった。

    この改装されたカタルーニャのスタジアムで行われた試合の中で、プレミアリーグのチームとの対戦は、これまでのところ最も大差がついた試合となった。

    一方、コパ・デル・レイでは、アトレティコ・マドリードだけがカタルーニャのスタジアムを訪れており、これは来週水曜日にバルセロナが対戦する相手でもある。 ヤマルのチームメイトたちは3-0で勝利したが、第1戦（4-0）の結果が大きな壁となり、それでもカンプ・ノウのサポーターはチームへの驚くべき支援と団結を見せ、チームは奇跡を起こす寸前まで迫った。

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  • ラ・リーガでは、バルセロナはホームで10試合を戦い、そのすべてでカタルーニャ勢が勝利を収めた。チャンピオンズリーグの試合でも同様で、サポーターは1試合あたり1ゴール以上を祝った。唯一の例外はラージョ・バジェカーノ戦であり、この試合ではチームは1ゴール（1-0）しか挙げられなかった。

    その他の試合では、ホームでも欧州の舞台でも、チームは2点、3点、4点、あるいは7点もの得点を挙げて勝利を祝ってきた。

    バルセロナがカンプ・ノウに復帰して以来、全大会を通じて敗戦はわずか4回にとどまっている。そのすべてがアウェイでの敗戦であり、相手はチェルシー、レアル・ソシエダ、アトレティコ・マドリード、ジローナで、さらにニューカッスルとの引き分けが1回ある。

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    カタルーニャのチームは、第1戦の試合結果が勝ち抜きを決定づける可能性があることをよく理解している。実際、コパ・デル・レイでは、シメオネ率いるチームが彼らに対し決勝進出への扉を閉ざした。そのため、フリック監督は戦術的なプランに加え、最大の武器であるカンプ・ノウのサポーターの力を借りることになるだろう。 

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