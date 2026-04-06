無敵の武器…バルセロナの呪文がアトレティコを待ち受ける

ラ・リーガでは、バルセロナはホームで10試合を戦い、そのすべてでカタルーニャ勢が勝利を収めた。チャンピオンズリーグの試合でも同様で、サポーターは1試合あたり1ゴール以上を祝った。唯一の例外はラージョ・バジェカーノ戦であり、この試合ではチームは1ゴール（1-0）しか挙げられなかった。
その他の試合では、ホームでも欧州の舞台でも、チームは2点、3点、4点、あるいは7点もの得点を挙げて勝利を祝ってきた。
バルセロナがカンプ・ノウに復帰して以来、全大会を通じて敗戦はわずか4回にとどまっている。そのすべてがアウェイでの敗戦であり、相手はチェルシー、レアル・ソシエダ、アトレティコ・マドリード、ジローナで、さらにニューカッスルとの引き分けが1回ある。
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カタルーニャのチームは、第1戦の試合結果が勝ち抜きを決定づける可能性があることをよく理解している。実際、コパ・デル・レイでは、シメオネ率いるチームが彼らに対し決勝進出への扉を閉ざした。そのため、フリック監督は戦術的なプランに加え、最大の武器であるカンプ・ノウのサポーターの力を借りることになるだろう。