無敵の武器…バルセロナの呪文がアトレティコを待ち受ける

カンプ・ノウではこれまでに、3つの大会で計14試合が開催された。チャンピオンズリーグでは、アイントラハト・フランクフルト（2-1）、コペンハーゲン（4-1）、ニューカッスル（7-2）との3試合が現地で観戦され、サポーターは大いに盛り上がった。

この改装されたカタルーニャのスタジアムで行われた試合の中で、プレミアリーグのチームとの対戦は、これまでのところ最も大差がついた試合となった。

一方、コパ・デル・レイでは、アトレティコ・マドリードだけがカタルーニャのスタジアムを訪れており、これは来週水曜日にバルセロナが対戦する相手でもある。 ヤマルのチームメイトたちは3-0で勝利したが、第1戦（4-0）の結果が大きな壁となり、それでもカンプ・ノウのサポーターはチームへの驚くべき支援と団結を見せ、チームは奇跡を起こす寸前まで迫った。

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