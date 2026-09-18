チェルシーはGtechコミュニティ・スタジアムでの一戦で立ち上がりから良い入りを見せたが、序盤の優勢を生かせなかった。前半にはペドロ・ネトとコール・パーマーが何度も危険な場面をつくり、ホームチームを脅かした。

しかし、後半に入るとアウェーのチェルシーは崩れた。ブレントフォードは61分、よくデザインされたCKからジェイドン・アンソニーが決めて均衡を破った。これでチェルシーが今季セットプレーから許した失点は早くも5点目となり、守備組織の深刻な欠如が露呈した。チェルシーの最終ラインは完全に静止しているように見え、相手に試合の主導権を握らせた。