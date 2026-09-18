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無敗のブレントフォードに0-3で惨敗、チェルシーのセットプレーの脆さが再び露呈
アロンソのセットプレー守備の苦戦は続く
チェルシーはGtechコミュニティ・スタジアムでの一戦で立ち上がりから良い入りを見せたが、序盤の優勢を生かせなかった。前半にはペドロ・ネトとコール・パーマーが何度も危険な場面をつくり、ホームチームを脅かした。
しかし、後半に入るとアウェーのチェルシーは崩れた。ブレントフォードは61分、よくデザインされたCKからジェイドン・アンソニーが決めて均衡を破った。これでチェルシーが今季セットプレーから許した失点は早くも5点目となり、守備組織の深刻な欠如が露呈した。チェルシーの最終ラインは完全に静止しているように見え、相手に試合の主導権を握らせた。
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ブレントフォードがフィジカル勝負を支配する
先制点の後、キース・アンドリュース監督のチームはさらに圧力を強め、中盤での激しいフィジカル勝負を支配した。チェルシーは有効な反撃を生み出せず、攻撃陣は堅固な守備組繐の前に完全に抑え込まれた。
ホームチームは素早いカウンターとロングボールで絶えず脅威を与え、脆い最終ラインの隙を突いた。その執拗な攻撃姿勢は、最終的に82分に実を結んだ。
ミケル・ダムスゴーアが鋭い攻撃を始動し、ケビン・シャーデにつなぐと、最初のシュートはセーブされたものの、こぼれ球に最も素早く反応したチアゴが押し込んだ。この一撃は、そのFWにとって7試合ぶりの得点となり、事実上勝負を決めた。
終盤の一撃が勝利を決定づける
アウェーのチェルシーにとっては、後半アディショナルタイム深くに守備組織が完全に崩壊し、悲惨な結末となった。94分、シャーデがロングスローをペナルティーエリア内へ投げ込み、疲労の見えるDF陣に混乱を引き起こした。こぼれ球は最終的にファビオ・カルヴァーリョのもとへ渡り、同選手はファーサイドでフリーとなっていた。
約1年にわたって戦列を離れていた深刻なひざの負傷から復帰したカルヴァーリョは、冷静にボールを流し込んで3-0とした。試合終了のホイッスルがチェルシーの完敗を確定させるとともに、継続的な圧力を受けた際に自陣ペナルティーエリアを守り切れない弱点を浮き彫りにした。
- AFP
両クラブの今後はどうなるのか？
アロンソとそのスタッフは、国際Aマッチによる中断期間中に戦略を早急に見直さなければならない。チェルシーは現在、7ポイントで7位につけているが、5試合で2敗目を喫しており、次戦は10月10日のボーンマス戦となる。一方、ブレントフォードは2勝3分けで無敗スタートを維持し、9ポイントで3位に浮上した。
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