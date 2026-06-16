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「無意識の痙攣」――VAR担当者がワールドカップ放送中の意図的ハンドジェスチャー疑惑を否定。SNSで話題に。
FIFAの調査により、規律違反は認められなかった
BBCによると、FIFAはドイツ対キュラソー戦（7-1）の放送で話題になったエヴァンス氏のジェスチャーを検証。ダラスにある審判センターでの確認結果、問題なしと判断し、VAR担当の資格は維持された。
試合前、世界中継に映った際、彼が右手で逆さまの「OK」サインを作っていたことが確認されていた。このジェスチャーは無害な悪ふざけとも白人至上主義のシンボルとも解釈できるため、ネット上で注目を集めていた。しかしFIFAは懲戒規定違反の証拠は見つからず、エヴァンス氏が大会に残ると発表した。
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エヴァンス氏は故意の意図を否定している。
エヴァンスは38歳。問題のジェスチャーは意図的なものではなく、無意識の習慣的な動作だと説明した。
「今回の報道は私の本質を反映していない」と声明で述べ、「ジェスチャーがどう解釈されたかは理解し残念だ。だが断言する。意図的にあの手の動きをしたわけではない」と続けた。
後半に撮影された映像では、私がペンを指で挟みながら無意識に同じ動作を繰り返している様子が映っています。ワールドカップで審判を務めることは私のキャリアにおける最大の栄誉であり、大会の残りを同僚たちと全力で支えていきます。」
反差別団体は精査を求めた
この件を受け、FIFAやUEFAと連携する反差別団体Fareなどは懸念を表明した。
FIFAの調査結果発表に先立ち、Fareは「当団体の専門家は、このジェスチャーが世界中の極右団体で『ホワイト・パワー』を意味する逆さまの『OK』サインに明確に似ているとの見解を示しました」と述べていた。
この論争が注目されたのは、過激派グループが挑発に用いたため、反誹謗中傷連盟（ADL）が2019年に憎悪シンボルのデータベースへ追加していたからだ。
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審判業務に再び注目が集まる
FIFAの調査が終了し、懲戒処分もなかったため、エヴァンス氏は大会審判団として職務を続ける。最近の放送では、VAR担当審判がカメラではなくモニターに集中する姿が映っており、ワールドカップ残りの期間で同様のトラブルが起きる可能性は低くなっている。