「無意識の痙攣」――VAR担当者がワールドカップ放送中の意図的ハンドジェスチャー疑惑を否定。SNSで話題に。

エヴァンスは38歳。問題のジェスチャーは意図的なものではなく、無意識の習慣的な動作だと説明した。

「今回の報道は私の本質を反映していない」と声明で述べ、「ジェスチャーがどう解釈されたかは理解し残念だ。だが断言する。意図的にあの手の動きをしたわけではない」と続けた。

後半に撮影された映像では、私がペンを指で挟みながら無意識に同じ動作を繰り返している様子が映っています。ワールドカップで審判を務めることは私のキャリアにおける最大の栄誉であり、大会の残りを同僚たちと全力で支えていきます。」