ビエルサ監督は、大会で話題になったベテランGKフェルナンド・ムスレラの起用について言及した。過去のミスにもかかわらず、ムスレラの好調さと経験を考慮し、慎重に判断したと説明した。

「ムスレラを先発させたのは熟考した末の決断だ」とビエルサ監督は説明した。「彼は好調で、強い個性と豊かな人格を持つ選手だから信頼を寄せている」

さらにビエルサは、スペイン戦のハーフタイムにムスレラが自ら交代を申し出たことも明かした。「ハーフタイムに彼自身がピッチを離れることを希望し、セルヒオ・ロシェットと交代した。その決定は私が下したものではない」と語った。