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「無価値」――スペインに敗れW杯夢絶たれた後、マルセロ・ビエルサがウルグアイ代表監督としての自身を痛烈批判
ウルグアイの早期敗退を受け、ビエルサ監督が責任を認める
ウルグアイはスペインに0-1で敗れ、大会から敗退した。ビエルサ監督の下で期待されていたが、3試合で2ポイントしか取れなかった。
アルゼンチン人監督は失敗の全責任を負い、3年間の成果には言及しなかった。彼は、W杯予選4位やコパ・アメリカ3位も、本大会での敗退で意味を失ったと主張した。
- AFP
ビエルサ、自身の在任期間を容赦なく評価
敗戦後、ビエルサ監督は代表での仕事を率直に振り返り、「ワールドカップで結果を出せなかったことで、他のすべては意味を失った」と語った。また、大会でのウルグアイの不振についても責任を認めた。
「私はウルグアイサッカーに何ら負い目を感じていない」とビエルサ監督はbeIN Sportsに語った。「3年間率いた監督の貢献も、結果が伴わなければ無意味だ。予選4位も、コパ・アメリカ3位も価値はない。ましてやあの試合内容は言うまでもない。
「質問は答えではなく、敗退への失望を責任者である私にぶつけたいだけだ。今回のW杯では質の高い選手たちがいたが、7ポイントを取る目標を立てながら2ポイントしか取れなかった。仕事も努力も献身もあったが、成功できなかった。」
ゴールキーパーの判断が批判されている。
ビエルサ監督は、大会で話題になったベテランGKフェルナンド・ムスレラの起用について言及した。過去のミスにもかかわらず、ムスレラの好調さと経験を考慮し、慎重に判断したと説明した。
「ムスレラを先発させたのは熟考した末の決断だ」とビエルサ監督は説明した。「彼は好調で、強い個性と豊かな人格を持つ選手だから信頼を寄せている」
さらにビエルサは、スペイン戦のハーフタイムにムスレラが自ら交代を申し出たことも明かした。「ハーフタイムに彼自身がピッチを離れることを希望し、セルヒオ・ロシェットと交代した。その決定は私が下したものではない」と語った。
- AFP
ビエルサ監督の去就は不透明だ
ウルグアイのワールドカップでの早期敗退を受け、ビエルサ監督の去就が注目されている。大会中も批判は高まっており、本人が自身の続投意義に疑問を呈したため、今後も指揮を続けるかどうかが焦点だ。