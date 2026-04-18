ダニエル・ティウネ監督率いるチームは、イェンス・ステージの2得点でハンブルガーSVを3-1（前半1-1）で破り、因縁のライバルと勝ち点で並んだ。
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火花散る一戦とレッドカード！ヴェルダー・ブレーメンがHSVとの激しい北ドイツ・ダービーを制す
ステージは2得点を挙げ、ダービーのヒーローとなった。 前半37分に美しいヘディング、後半57分には約20mからの強烈なシュートでクロスバー直下に突き刺し、8年ぶりのホームでのハンブルク戦勝利を導いた。さらにアディショナルタイムにはキャメロン・プエルタスが3-1と突き放す（90分+1）。
満員のヴェーザー・スタジアムに詰めかけた4万1800人の観衆の前で、ロベルト・グラッツェルが41分に同点弾を奪った。終盤にはフィリップ・オテレが粗暴なファウルで一発退場となった。 また、ベイカリー・ジャッタの退場もVARで取り消された（85分）。アディショナルタイムには両チームのコーチ、ヤン・ヘプナー（ヴェルダー）とロイック・ファヴェ（HSV）が退場となった。
両チームは勝ち点31で並んでいる。降格プレーオフ圏とは5ポイント差、直接降格圏とは7ポイント差だ。残り4節で、ヴェルダーは2連敗後に3ポイントを奪取。一方HSVは5試合勝利がない。 メルリン・ポルツィン監督率いるチームは直近9試合で1勝のみと低迷している。
ヴェーザー川沿いで55ヶ月ぶりとなる初の「ノルト・ダービー」
ライバル関係ながら、55ヶ月ぶりに行われたヴェーザー川沿いの初「ノルト・ダービー」は、ベンチ上では友情が漂う一戦となった。ティウネとポルツィンは2014年からVfLオスナブリュック、その後2021年までハンブルクで共に働いた。ティウネは親友ポルツィンを育て、アシスタントに抜擢した。 そして土曜、ついに大舞台で初の監督対決が実現した。
スタンドの熱気に後押しされ、両チームは序盤から激しい攻防を繰り広げた。HSVは5分、フリーキックからグラッツェルがヘディングで脅威を示した。一方、ヴェルダーも前線へ果敢に突破を図った。 7分にはジャスティン・ニンジマの鋭角シュートをダニエル・ホイヤー・フェルナンデスがセーブ。さらにペナルティエリア際からプエルタスが放ったシュートもHSVのGKは難なく止めた。
観覧席で何度か火災が発生した
その後、ホームチームがボールを支配したが、チャンスを作ったのはハンブルクだった。26分、ランズフォード・ケーニヒスドルファーがロングボールを受けてシュート、しかし枠を外れた。その1分後、ファビオ・ヴィエイラが約20メートルのカーブシュートでブレーメンのGKミオ・バックハウスを脅かした。
流れが落ち着いたかと思われた矢先、ヴェルダーが先制する。菅原幸成のピンポイントクロスにステージが5メートルから押し込み、ゴールネットを揺らした。しかし4分後、ハンブルクが即座にカウンター。カパルドのロングボールをグラッツェルが半分以上の距離を運び、左上へ叩き込んだ。
後半も激しさが増した。スタンドでは花火が鳴り響き、ピッチにはロケット花火も飛び込んだ。選手たちは激しい競り合いを続けた。 ステージの2点目で再びリードを許したHSVは総攻撃に出たが、数的劣勢の中で同点に追いつくことはできず、さらに失点した。