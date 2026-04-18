火花散る一戦とレッドカード！ヴェルダー・ブレーメンがHSVとの激しい北ドイツ・ダービーを制す

ステージは2得点を挙げ、ダービーのヒーローとなった。 前半37分に美しいヘディング、後半57分には約20mからの強烈なシュートでクロスバー直下に突き刺し、8年ぶりのホームでのハンブルク戦勝利を導いた。さらにアディショナルタイムにはキャメロン・プエルタスが3-1と突き放す（90分+1）。

満員のヴェーザー・スタジアムに詰めかけた4万1800人の観衆の前で、ロベルト・グラッツェルが41分に同点弾を奪った。終盤にはフィリップ・オテレが粗暴なファウルで一発退場となった。 また、ベイカリー・ジャッタの退場もVARで取り消された（85分）。アディショナルタイムには両チームのコーチ、ヤン・ヘプナー（ヴェルダー）とロイック・ファヴェ（HSV）が退場となった。

両チームは勝ち点31で並んでいる。降格プレーオフ圏とは5ポイント差、直接降格圏とは7ポイント差だ。残り4節で、ヴェルダーは2連敗後に3ポイントを奪取。一方HSVは5試合勝利がない。 メルリン・ポルツィン監督率いるチームは直近9試合で1勝のみと低迷している。