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火消しへ。フロレンティーノ・ペレス会長が、ヴィニシウス・ジュニオール、ムバッペ、コナテがユニフォーム騒動を引き起こしたことを受け、セウタへ緊急訪問
ペレスがセウタへのハイレベル代表団を率いる
『OK Diario』によると、ペレス氏は今週金曜日、スペインの名門クラブにとって重要な火消し対応と見なされる中で、セウタを訪問する見込みだ。代表団には渉外部門ディレクターのエミリオ・ブトラゲーニョ氏と名誉会長ホセ・マルティネス・ピッリ氏も同行し、地元コミュニティーとのクラブの関係修復を目指すという。
騒動の発端は火曜日にマルティネス・バレロ・スタジアムで起きた出来事にある。この試合でレアル・マドリーはエルチェに3-2で勝利した。キックオフ前にはリーグ全体の取り組みの一環として、選手たちは都市への連帯を示すため、「Todos somos caballas」（私たちは皆セウタ市民だ）というスローガンが入った記念シャツを着用する予定だった。
- AFP
ビニシウスとエムバペが騒動の中心にいる
しかし、ムバッペ、ビニシウス、イブラヒマ・コナテは、試合前のウォームアップ中にシャツを胸元までまくり上げ、スローガンを意図的に隠したうえで脱いだとして、スペインメディアで激しい批判の的となった。この行為はSNS上、そしてセウタ現地でも直ちに怒りを呼び、批判者たちは3人について、プロ意識を欠き、敏感な地域問題を軽視したと非難した。
地元の経済団体が主催したこの取り組みは、7月にモロッコから越境してきた移民の大規模流入を受けて深刻化するセウタの人道危機に、国際的な注目を集めることを目的としていた。
マドリー首脳陣、世間の受け止め方を懸念か
レアル・マドリーの首脳陣は内部で、選手たちの行動に対する受け止められ方を強く懸念しているとされている。スペイン領土に対する無関心と誤解されかねないことを恐れているためだ。クラブは当初、この慈善活動を支持していたが、その後は事態の沈静化を図るべく、選手たちの個人的な表現の自由を擁護した。
しかし、ペレス会長はクラブのイメージに関して一切のリスクを取るつもりはない。会長は金曜日、クラブのレジェンドでセウタ出身のピッリとともに公式代表団を率いてセウタを訪問し、同市に対するレアル・マドリーの揺るぎない組織的支援を改めて示す予定だ。
- Getty Images Sport
エムバペが自身の立場を明確にする
水曜日に『Diario AS』の取材に応じたエムバペは、この行動が同市への侮辱を意図したものではないと強調し、騒動の沈静化を図った。「人々に理解してもらえるよう、これははっきり説明したい」とエムバペは述べた。「あのシャツを着るというのはクラブが下した決定だった。僕たち選手はそれを着なければならなかった。まず言いたいのは、僕はセウタとすべての犠牲者に全面的に連帯しているということだ。なぜなら、選手である前に、僕は一人の人間だからだ」
両親がアルジェリアとカメルーンからフランスへ移住したこのFWは、人道危機のあらゆる側面に目を向けようとする中で、自身が難しい立場に置かれていたと説明した。「ただ、命を落としたすべての移民や、過酷な状況に直面している人々にも思いを示し、支援を表明したかった。難しい立場だった。なぜなら、人々は僕がセウタの人たちに反対していると思うかもしれないからだ。でも、違う。決してそんなことはない。彼らに対して何も思うところはないし、心から全面的に支持している。ただ同時に、苦しんでいるすべての人にも目を向けたかった」と付け加えた。
その思いをさらに強調する形で、エムバペは結束と分断の終結を力強く訴えた。「結局のところ、僕は人間であって、ある苦しみを別の苦しみより優先したくはない。苦しんでいる人たちがいて、それを世界で目にするのは本当に悲しい。僕はこの世界にとって最善を望んでいる人間だ。前向きさと平和のメッセージを送りたいと思っているし、これが早く解決することを願っている」
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