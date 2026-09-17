水曜日に『Diario AS』の取材に応じたエムバペは、この行動が同市への侮辱を意図したものではないと強調し、騒動の沈静化を図った。「人々に理解してもらえるよう、これははっきり説明したい」とエムバペは述べた。「あのシャツを着るというのはクラブが下した決定だった。僕たち選手はそれを着なければならなかった。まず言いたいのは、僕はセウタとすべての犠牲者に全面的に連帯しているということだ。なぜなら、選手である前に、僕は一人の人間だからだ」

両親がアルジェリアとカメルーンからフランスへ移住したこのFWは、人道危機のあらゆる側面に目を向けようとする中で、自身が難しい立場に置かれていたと説明した。「ただ、命を落としたすべての移民や、過酷な状況に直面している人々にも思いを示し、支援を表明したかった。難しい立場だった。なぜなら、人々は僕がセウタの人たちに反対していると思うかもしれないからだ。でも、違う。決してそんなことはない。彼らに対して何も思うところはないし、心から全面的に支持している。ただ同時に、苦しんでいるすべての人にも目を向けたかった」と付け加えた。

その思いをさらに強調する形で、エムバペは結束と分断の終結を力強く訴えた。「結局のところ、僕は人間であって、ある苦しみを別の苦しみより優先したくはない。苦しんでいる人たちがいて、それを世界で目にするのは本当に悲しい。僕はこの世界にとって最善を望んでいる人間だ。前向きさと平和のメッセージを送りたいと思っているし、これが早く解決することを願っている」