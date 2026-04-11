「火の車のような状況」：契約延長を受けたニコ・シュロッターベックにBVBファンがブーイング

シュロッターベックへのブーイングについて、DAZN解説のサミ・ケディラは「早期退団可能な条項自体は問題ない。今夏から適用される点が問題だ」と語った。 ２０１４年Ｗ杯優勝者は続けた。「今契約延長しておきながら３か月後に移籍すれば、誰にとっても好ましくない。感情的なドルトムントの環境ならなおさらだ。だからファンは怒り、声を上げているのだと思う」

ケディラは、事態を収拾するには「コミュニケーション」が重要だと指摘。シュロッターベックは「素晴らしい人物で、優れた選手」であり、今後数週間から数か月、彼に対する誤解やネガティブな雰囲気をドルトムントで作らないことが大切だと語った。

スカイの解説者ディートマー・ハマンは批判的だ。「彼はクラブがないから契約した。 彼はリーグ優勝やCL制覇のチャンスが高いクラブへ移りたいのは明白だ。契約からわずか3カ月、あるいは10週間で条項を発動できるという条件をドルトムントが受け入れたのは理解できない」

彼は試合前からこう語っていた。「今日のファンがどう反応するか非常に気になる。この状況は選手にもクラブにも極めて危険だ。」