土曜の午後、バイエル・レバークーゼン戦のBVB先発メンバーが発表され、シュロッターベックの名前が呼ばれた際、スタンドからは拍手とブーイングが混じった。
翻訳者：
「火の車のような状況」：契約延長を受けたニコ・シュロッターベックにBVBファンがブーイング
26歳のドイツ代表DFの契約延長を受けての反応だ。ドルトムントは金曜日、熾烈な交渉の末、シュロッターベックとの契約を2027年から2031年に延長したと発表した。ただし今夏から特定のクラブに移籍できる退団条項が含まれている。 移籍金は5000万～6000万ユーロと報じられている。
ドルトムントの新スポーツディレクター、オーレ・ブック氏はバイエル戦前、契約内容への言及を避けた。スカイの取材には「ニコが残りたいと示し、契約延長したことが重要だ」と語った。 契約内容についてはコメントしない。選手との強い信頼関係があるため、この方針は変わらない。ニコが長く共にいたいと望んでいることは間違いない」
- Getty Images
ハマンはシュロッターベックについて「彼が移籍を希望しているのは明らかだ」と語った。
シュロッターベックへのブーイングについて、DAZN解説のサミ・ケディラは「早期退団可能な条項自体は問題ない。今夏から適用される点が問題だ」と語った。 ２０１４年Ｗ杯優勝者は続けた。「今契約延長しておきながら３か月後に移籍すれば、誰にとっても好ましくない。感情的なドルトムントの環境ならなおさらだ。だからファンは怒り、声を上げているのだと思う」
ケディラは、事態を収拾するには「コミュニケーション」が重要だと指摘。シュロッターベックは「素晴らしい人物で、優れた選手」であり、今後数週間から数か月、彼に対する誤解やネガティブな雰囲気をドルトムントで作らないことが大切だと語った。
スカイの解説者ディートマー・ハマンは批判的だ。「彼はクラブがないから契約した。 彼はリーグ優勝やCL制覇のチャンスが高いクラブへ移りたいのは明白だ。契約からわずか3カ月、あるいは10週間で条項を発動できるという条件をドルトムントが受け入れたのは理解できない」
彼は試合前からこう語っていた。「今日のファンがどう反応するか非常に気になる。この状況は選手にもクラブにも極めて危険だ。」
ニコ・シュロッターベックのBVBでの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード 退場 156 10 18 26 3